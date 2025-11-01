সেকশন

দীর্ঘ ১৫ বছরের সম্পর্কের ইতি, গামিনিকে ছাঁটাই করছে বিসিবি

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:১৭
কিউরেটর গামিনি ডি সিলভা। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন গামিনি ডি সিলভা। এবার তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে যাচ্ছে বিসিবি। এক প্রতিবেদনে এমনটা জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ

মিরপুরের উইকেট নিয়ে সমালোচনা কম হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টিম ম্যানেজমেন্টের চাহিদামতো উইকেট তৈরি করলেও উইকেটের ধরন নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে গামিনিকে। 

২০১০ সাল থেকে বিসিবির প্রধান কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করছেন গামিনি। গত জুলাইয়ে তার সঙ্গে এক বছরের চুক্তি নবায়ন করেছিল বিসিবি। কিন্তু চুক্তির নয় মাস বাকি থাকতেই তাকে আর না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড।

বিসিবির এক কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেছেন, ‘চুক্তি অনুযায়ী, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যদি আমরা তার (গামিনি) সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করি, তবে তাকে দুই মাসের বেতন দিতে হবে। আমরা সেই অর্থ পরিশোধ করে তার সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

গামিনিকে ছাঁটাই করার আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। সম্প্রতি মিরপুর থেকে সরিয়ে গামিনিকে রাজশাহী স্টেডিয়াম দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেখানেও গামিনির কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হতে পারেনি বোর্ড।

অন্যদিকে গত আগস্টে টার্ফ ম্যানেজমেন্ট টিমের প্রধান হিসেবে টনি হেমিংকে নিয়োগ দেয় বিসিবি। অস্ট্রেলিয়ান এ কিউরেটর মিরপুরের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই বিসিবির সঙ্গে গামিনির সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে ক্রিকবাজ। গামিনিকে নিয়ে দু-একদিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে বোর্ডের পক্ষ থেকে। 

