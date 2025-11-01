বগুড়া দুঃখ দিলো তামিমদের

বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দ্বিতীয় ওয়ানডে পরিত্যক্ত হয়েছে। গেল বৃহস্পতিবার সারা দিন টানা বৃষ্টি হয়েছিল। গতকাল সকালে রোদ না ওঠায় মাঠের আউটফিল্ড খেলার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। আম্পায়াররা কয়েকবার মাঠ পরিদর্শনের পর খেলা না চালানোর সিদ্ধান্ত নেন।
প্রথম ম্যাচে জয় তুলে ইতিবাচক ফর্মে ছিলেন আজিজুল হাকিম তামিমরা। কেবল এই ম্যাচে জয় নয়, গেল কয়েকটি সিরিজ ধরে ভালো ফর্মে রয়েছে টাইগার যুবারা। কিন্তু বগুড়ার মাঠের নাকাল অবস্থা যেন কিছুটা দুঃখের দৃশ্য যোগ করেছে ভালো স্মৃতির সংগ্রহশালায়।শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামের ড্রেনেজ ব্যবস্থা বরাবরই সমালোচনার মুখে। সামান্য বৃষ্টিতেই পানি নামতে সময় লাগে, ফলে খেলা আয়োজন ঝুঁকির মুখে পড়ে।
গতকাল ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও পাঁচ ম্যাচ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন আজিজুল তামিমরা। প্রথম ওয়ানডেতে বৃষ্টি আইনে ৫ রানে জিতেছিল তারা। আগে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ২৬৫ রান তুলেছিল আফগানরা জবাবে ৪৬ ওভারে ২৩১ রান করেছিল বাংলাদেশ আলোকস্বল্পতায় খেলা থেমে গেলে ডিএলএস পদ্ধতিতে জয় পায় স্বাগতিকরা।
বগুড়া পর্ব শেষে এবার শুরু হবে রাজশাহী পর্ব। সিরিজের বাকি তিন ম্যাচ রাজশাহীর শহীদ কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে ৩, ৬ ও ৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ায় এখন দুই দলের সামনেই সিরিজ জেতার সুযোগ রয়েছে। তামিমরা যে ইতিবাচক ক্রিকেট খেলে আসছিল সেটির ধারা বজায় থাকলে গতকাল জয় তুলে নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। কিন্তু খেলা না গড়ানোয় কিছুটা ধাক্কা খেতে হয়েছে সেই যাত্রায়। এবার রাজশাহীতে নতুনভাবে শুরু করতে মুখিয়ে আছে দুই দলই।