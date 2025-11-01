সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গোল্ডেন বুট জয়ের পর এমবাপ্পে বললেন, ‘আরও বহু বছর রিয়ালে থাকতে চাই’

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৩
ছবি: সংগৃহীত

গত মৌসুমটা ভালো কাটেনি রিয়াল মাদ্রিদের। তবে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে উজ্জ্বল ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। শুধু লা লিগাতেই ৩৪ ম্যাচে ৩১ গোল করেছিলেন এই ফরাসি তারকা। এমন পারফরম্যান্সে প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট জিতেছেন এমবাপ্পে।

ইউরোপিয়ান স্পোর্টস মিডিয়ার দেওয়া এই পুরস্কার হাতে নিয়ে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হাজির হন এমবাপ্পে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রিয়ালের কোচ জাবি আলোনসো, খেলোয়াড়েরা ও ক্লাবের সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। এ সময় নিজের ইচ্ছের কথা জানান এই ফরাসি তারকা। 

এমবাপ্পে বলেন, ‘গোল্ডেন বুট জেতা আমার জন্য আনন্দের ব্যাপার। প্রথমবার এই পুরস্কার জিতলাম, আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। ফরোয়ার্ড হিসেবে এটি আমার কাছে অনেক কিছু।’

চলমান মৌসুমে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। সব প্রতিযোগিতায় ১৩ ম্যাচে ১২ জয়ে শীর্ষে তারা। এ মৌসুমে শিরোপা–খরা কাটিয়ে দারুণ কিছু জেতার স্বপ্ন দেখছেন এমবাপ্পে।

তিনি বলেন, ‘আমাদের দলে অসাধারণ এক বন্ধুত্ব ও ঐক্য আছে। আশা করি, আমরা এই মৌসুমে বড় কিছু জিতবো। ব্যক্তিগত পুরস্কারের চেয়ে দলীয় অর্জনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি এখানে আরও বহু বছর থাকতে চাই এবং এমন কিছু অনেকবার জিততে চাই।’

Kylian Mbappe told 'only constant improvement will do' at Real Madrid as forward targets further glory after collecting European Golden Shoe award for sensational debut season | Goal.com

গোল্ডেন বুট জেতায় এমবাপ্পেকে অভিনন্দন জানিয়ে রিয়াল সভাপতি পেরেজ বলেন, ‘তোমার মতো একজন খেলোয়াড়কে দলে পাওয়া আমাদের জন্য গর্বের। তুমি এই ক্লাবের মূল্যবোধকে দারুণভাবে উপস্থাপন করেছ। গত মৌসুমে তুমি উয়েফা সুপার কাপ ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতেছ। ৩৪ ম্যাচে ৩১ গোল দিয়ে এই পুরস্কার অর্জন জিতেছ, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৪ গোল করেছ। এবারে মৌসুমের শুরুতেই তোমার গোল এখন ১৬। রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসে মাত্র তিনজন খেলোয়াড় গোল্ডেন বুট জিতেছেন—হুগো সানচেজ, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও রোনালদো নাজারিও। এখন সেই তালিকায় যুক্ত হলো তোমার নামও।’

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল রিয়াল মাদ্রিদ এমবাপ্পে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকা-১৬ আসনে ধানের শীষে লড়বেন সাবেক ফুটবলার আমিনুল 

চোট, খারাপ ছন্দ, বিতর্ক বা ব্যক্তিগত জীবন: ঘূর্ণিঝড়ের মুখে ইয়ামাল

৪৩ দিন ও ৯ ম্যাচ পর মাঠে ফিরে প্রাণবন্ত নেইমার 

মিউনিখে ২০২৮ চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শেষ মুহূর্তে মেসির গোল, তবুও হারলো মায়ামি 

এমবাপ্পের জোড়া গোলে বড় জয় রিয়াল মাদ্রিদের

আর্জেন্টাইন গায়িকার সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা ইয়ামালের

ভারত আসবে চার দিন আগে, আতিথেয়তা দিতে প্রস্তুত তাবিথ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng