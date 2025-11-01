সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
‘দুই দিনের মধ্যে’ এশিয়া কাপের ট্রফি দিতে হবে, হুমকি ভারতের 

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৯
ছবি: সংগৃহীত

মাসখানেক আগে শেষ হয়েছে এশিয়া কাপ। তবে শেষ হয়নি বিতর্ক। পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতলেও এখনও সেই ট্রফি বুঝে পায়নি ভারত। যা নিয়ে অনেক নাটকও হয়েছে। তবে এখনও কোনো সমাধান হয়নি।

এবার এশিয়া কাপ ট্রফি ইস্যুতে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে (এসিসি) রীতিমতো হুমকি দিয়ে রাখলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব দেবজিত সাইকিয়া। আগামী দুই দিনের মধ্যে ট্রফি না পেলে আইসিসির বোর্ড সভায় ঝড় তোলার বার্তা দিয়ে রাখলেন তিনি।

ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের সঙ্গে ভিডিওতে আলাপচারিতায় দেবজিত সাইকিয়া বলেন, ‘হ্যাঁ, এক মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও ট্রফিটি না দেওয়ায় আমরা কিছুটা অখুশি। আমরা হাল ছাড়িনি। ১০ দিন আগে আমরা এসিসি চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু তাদের অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি। তারা এখনো ট্রফিটি নিজেদের কাছে রেখেছেন। আমরা আশা করছি, এক বা দুই দিনের মধ্যে মুম্বাইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দপ্তরে ট্রফিটি পৌঁছে যাবে।’ 

এশিয়া কাপের ট্রফিটি দ্রুত হস্তান্তর করা না হলে আগামী মঙ্গলবার দুবাইয়ে আইসিসির ত্রৈমাসিক সভায় বিষয়টি তোলা হবে বলে জানিয়েছেন সাইকিয়া। এতে করে উত্তপ্ত হতে পারে আইসিসির সভা।

সাইকিয়া বলেন, ‘বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে ব্যাপারটি সামলাতে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। ভারতের জনগণকে আমি নিশ্চিত করছি যে ট্রফি ভারতে ফিরবেই—শুধু সময়টা চূড়ান্ত হয়নি। একদিন না একদিন (ট্রফি) ফিরবেই।’ 

এসিসির সভাপতি মহসিন নাকভি। তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি। ফাইনালের পর তার কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় ভারতীয় দল। নাকভিও ছাড় দেননি। ট্রফি নিয়ে চলে যান তিনি। এতে করে এখনও ট্রফি পায়নি চ্যাম্পিয়ন ভারত।

নাকভির শুভবুদ্ধির উদয় হবে আশা করে সাইকিয়া বলেন, ‘আমরা পাকিস্তানের বিপক্ষে সব ম্যাচ জিতেছি এবং ট্রফিও জিতেছি। আমরা চ্যাম্পিয়ন। সবকিছুই রেকর্ডে আছে, শুধু ট্রফিটাই নেই। আশা করি শুভবুদ্ধির উদয় হবে।’

পুরো এশিয়া কাপ জুড়েই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে বিতর্ক হয়েছে। প্রথম ম্যাচে টসের সময় পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলি আগার সঙ্গে হাত মেলাননি ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। পরে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গেও হাত মেলাননি ভারতীয় ক্রিকেটাররা। প্রতিযোগিতার তিনটি ম্যাচেই এই ঘটনা দেখা গিয়েছে।  

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বিসিসিআই পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারত ক্রিকেট দল এশিয়া কাপ

