সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ না হলে পাউবো অফিস ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি বিএনপি নেতার

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৮
শনিবার সকালে মানববন্ধনে অংশ নেন স্থানীয়রা। ছবি: ইত্তেফাক

রাজশাহীর চারঘাট ও বাঘায় নদীভাঙন ঠেকাতে স্থায়ী বাঁধ না হলে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) অফিস ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদ।

শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলা সদরে ওই এলাকায় নদীভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবিতে সর্বস্তরের ব্যানারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন।

আবু সাঈদ চাঁদ বলেন, নদীভাঙন প্রতিরোধে চারঘাট-বাঘার মানুষের প্রাণের দাবি স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ। মানুষের দাবি উপেক্ষা করা হলে জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস ঘেরাও করা হবে।

তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে পাউবোর কোন অফিসারকে অফিসে বসতে দেওয়া হবে না। মানুষ আজ তাদের প্রাণের দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। নিজের ভিটে-মাটি রক্ষায় মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলবেন না। দ্রুত সময়ের মধ্যে চারঘাট-বাঘায় নদীভাঙন রোধে বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তা-না হলে এলাকার জনগণ আপনাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র জাকিরুল ইসলাম বিকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, পৌর বিএনপি নেতা মমিনুল হক মমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুর রহমান, যুগ্ম-সম্পাদক আব্দুল সালেক আদিল, জেলা যুবদলের যুগ্ম-সম্পাদক সাব্বির হোসেন মুকুট, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

রাজশাহী নদী ভাঙন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বন্ধুকে বাঁচাতে পানিতে ঝাঁপ, একসঙ্গে প্রাণ গেল দুজনের

যমুনার ভাঙনে দিশেহারা ৯ গ্রামের মানুষ

শরীরে ডিজেল ঢেলে গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ

‘মোন্থার’ প্রভাবে টানা বর্ষণ: ডুবেছে ফসলি জমি, ভেসে গেছে মাছ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহীর ৪৭ ইউনিয়নকে ‘অতিউচ্চ পানি সংকটাপন্ন’ এলাকা ঘোষণা

বাঘা-লালপুর-দৌলুতপুরের নতুন আতঙ্ক ‘কাকন বাহিনী’, অতিষ্ঠ তিন জেলার মানুষ

যমুনায় ভেসে গেলো কষ্টে ফলানো ফসল, দিশেহারা চাষি

চরভদ্রাসনে পদ্মার ভাঙনে ৩০ মিটার জিওব্যাগের বাঁধ নদীগর্ভে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng