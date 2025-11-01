সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
কবরের মাটি তোলা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, মারধরে নিহত ১

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:১৬
নিহত সালেকুজ্জামানের বাড়িতে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের তারাগঞ্জে কবরের মাটি তোলাকে কেন্দ্র করে বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে প্রতিপক্ষের মারধরে সালেকুজ্জামান (৪০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে শুক্রবার ভোরে কবরের মাটি তোলাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের মারধরের শিকার হয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন।

মারধরের ঘটনায় শুক্রবার দিবাগত রাতে ৯ জনকে আসামি করে থানায় মামলা দায়ের হয়েছে বলে জানিয়েছেন তারাগঞ্জ থানার ওসি এমএ ফারুক।

মামলা, ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাড়িয়ারকুঠি ইউনিয়নের কিসামত মেনানগর বড়বাড়ি গ্রামের আবদুল জব্বারের সঙ্গে সালেকুজ্জামানের ভাইদের দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। শুক্রবার ফজরের নামাজের পর সালেকুজ্জামানের ভাই আব্দুল ছালেক পারিবারিক কবরস্থানে দাদির কবর জেয়ারত করতে যান। ওই সময় তিনি দেখতে পান, কবরের মাটি তুলে নেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে আব্দুল জব্বারের ছেলে বাবু মিয়ার সঙ্গে তার কথা-কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে বাবু মিয়া, তার ভাই লেবু মিয়া, দুলাল মিয়া ও চান মিয়া মিলে ছালেককে মারধর করেন। খবর পেয়ে ছুটে যান আবদুল ছালেকের ভাই সালেকুজ্জামান ও মাহবুবুর রহমান। এরপর তারাও হামলার শিকার হন। এ সময় সালেকুজ্জামানের মাথায় খুন্তি দিয়ে আঘাত করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকাল ৮টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

নিহত ব্যক্তির ভাতিজা জান্নাতুল ইসলাম বলেন, ‘আমার নির্দোষ চাচারে মাইরা ফেলছে। আমার বাবাও (মাহবুবুর রহমান) হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়তেছে। আমরারে প্রকাশ্যে প্রাণনাশের হুমকি দিছে। আমরা খুনির বিচার চাই, আমার চাচার হত্যাকারীর ফাঁসি চাই।’

তারাগঞ্জ থানার ওসি এমএ ফারুক বলেন, এ ঘটনায় ৯ জনকে আসামি করে থানায় মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। 

