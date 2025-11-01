ফুটবলাররা জানেন না কোচ নেই

জাতীয় ফুটবলের কিছু খেলোয়াড় নিয়ে গতকাল জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলন শুরু হয়েছে। মাত্র ১৪ জন ফুটবলার যোগ দিয়েছেন। কিছু ফুটবলার বসুন্ধরা কিংসের। তারা কুয়েতে চ্যালেঞ্জ কাপ ফুটবলে খেলছেন। আজ-কালই ফিরে আসবেন। দুই দিন বিশ্রাম নিয়ে যোগ দেবেন অনুশীলনে।
এশিয়ান কাপ ফুটবলে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ। তার আগে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ রয়েছে। গতকাল প্রথম দিনের অনুশীলন। অথচ নেই কোচ হ্যাভিয়ের কাবরেরা। কেন নেই সেটিও নাকি জানেন না দলের ডিফেন্ডার রহমত মিয়া। বিকালে অনুশীলনের আগে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রশ্ন ওঠে কোচ নেই কেন। রহমত মিয়া রাখঢাক না করে বলে দিয়েছেন কোচ নেই কেন, সেটি তার জানা নেই।
তিনি বলেন, 'কোচের ব্যাপার, যেটা আমি আসলে জানি না, কোচ কবে আসবে, এটা অফিশিয়াল পার্ট।' প্রশ্ন ছিল-খেলোয়াড় এত কম, আসলে কতজন ফুটবলার অনুশীলনে যোগ দেবেন? রহমত মিয়া বলেন, 'আমাদের আজকের ট্রেনিংয়ে ১৪ জন আছে।'
জাতীয় দলের অনুশীলন শুরু হবে অথচ বাফুফে জানায় না কতজনকে ডাকা হয়েছে। কারা কখন যোগ দেবেন। কোনো কথাই বাফুফে জানাতে পারছে না। যারা জাতীয় দলের ক্যাম্পে থাকবেন, তাদের প্রাথমিক তালিকটাও প্রকাশ করতে পারছে না বাফুফে। মুখ দেখে, ছবি দেখেও চেনা কঠিন হয়ে যায়, সবার নাম জানাও কঠিন হয়ে যায়। এখন তো আসলাম, মুন্না, জনি, সাব্বির, কায়সার হামিদ, মহসীন, ওয়াসিম মানের মুখ চেনা ফুটবলার নেই। বাফুফে আনুষ্ঠানিকভাবে খেলোয়াড়দের নামের তালিকা প্রকাশ করলে বিষয়টি সহজ হয়ে যেত।
সবাই কেন মুখ দেখে ছবি দেখে প্লেয়ার চিনবে? জাতীয় দলের সহকারী কোচ হাসান আল মামুন বললেন, 'না, মুখ চেনা তো আসলে এখানে কিছু নেই। একচুয়ালি এটা সম্পর্কে আমার জানা নেই। আমি যেটা জানি, যখনই যে টিম নামবে, আমরা সেই টিমটা দিয়ে দিই, আপনারা পান। এইবার পাননি, আমি এই ব্যাপারে আসলে কিছু জানি না। তো আমার কথা হচ্ছে, হংকংয়ের স্কোয়াডটার মতোই স্কোয়াডটা হবে, বাট এটা এখনো ফাইনাল না। হ্যাঁ, দিন শেষে আপনারা যেহেতু জানছেন ২৬ থেকে ২৮ জনের স্কোয়াড, এটা বরাবরই থাকে। বাট রেজিস্ট্রেশন করা হয় লম্বা।'
প্রশ্ন উঠছে-লম্বা রেজিস্ট্রেশন হলেও তো নাম দেওয়া যায়? কোচ এখন স্পেনে রয়েছেন। ছুটিতে গেছেন। তিনি সম্প্রতি যমজ কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছেন। জানা গেছে আজ-কালই ঢাকায় ফিরছেন কোচ।