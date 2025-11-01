সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘জয় বাংলা’ স্লোগানের ভিডিও ভাইরাল, গ্রেপ্তার ৩ কিশোর সংশোধনাগারে

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৪

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় জয় বাংলা ও শেখ হাসিনার নামে স্লোগান দেওয়ার ভিডিও ভাইরালের পর তিন কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সর্বশেষ শনিবার (১ নভেম্বর) আদালতের মাধ্যমে তাদের যশোর কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে স্লোগান ভাইরালের জেরে বিক্ষুব্ধরা তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেয় বলে ভাষ্য পুলিশের। এ নিয়ে একটি মামলা দায়েরের পর তাদের গ্রেপ্তার দেখায় পুলিশ।

গ্রেপ্তাররা হলেন- মঠবাড়িয়ার পাঠাকাটা গ্রামের অলি (১৫), রাকিবুল ইসলাম (১৫) ও মো. জুবায়ের (১৬)।

থানা ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে স্থানীয় একটি ‘বিএনপি অফিসে’ বসে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়। পরে শুক্রবার রাতে স্লোগান দেওয়ায় তিনজনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন বিক্ষুব্ধরা। পরে স্থানীয় বিএনপি নেতা মো. শহীদুল ইসলাম এ ঘটনায় অফিসে অনধিকার প্রবেশ, ভাঙচুরের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে শনিবার তাদের আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। সর্বশেষ আদালতের নির্দেশে তাদের যশোর কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে।

ওই গ্রামের এক বিএনপি নেতা বলেন, ‘এটা আমাদের মূল অফিস না। এখানে স্থানীয় লোকজন বসে এদের ভেতর কেউ প্রেসিডেন্ট জিয়াকে ভালোবেসে তার ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন। এটাকে পুঁজি করে একটি মহল এখানে লোক না থাকার সুযোগে কিশোরদের দিয়ে স্লোগান দেওয়ার ঘটনা ঘটিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের পুলিশে দিয়েছে।’

মঠবাড়িয়া থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। শনিবার অভিযুক্তদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাদের কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

বিএনপি পুলিশ যশোর শেখ হাসিনা পিরোজপুর আটক জয় বাংলা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মননোয়নকে কেন্দ্র করে ফুলবাড়ীয়ায় বিএনপির একাংশের প্রতিবাদ মিছিল

সংঘর্ষে পাথরের মতো ককটেল ছুড়লো দু’পক্ষ, আহত ১০

ঝিনাইদহে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

কুড়িয়ে পাওয়া গুলি দিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ, আহত শিশু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ব্যাংক কর্মকর্তাকে পিটিয়ে ভল্টের চাবি ছিনতাই, ৩ ঘণ্টা বন্ধ লেনদেন 

বিএনপি থেকে ১১ বছর আগে বহিষ্কৃত নেতা যোগ দিলেন জামায়াতে

মাটি খুঁড়তেই পিতলের হাঁড়িতে মিললো শতবর্ষী পুরোনো রুপার মুদ্রা

প্রেমের টানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চীনা যুবক, মুসলিম রীতিতে বিয়ের আয়োজন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng