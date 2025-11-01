সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সিলেটে বাসদ কার্যালয়ে অভিযান, ২২ নেতাকর্মী আটক

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৪০
সিলেটে আটক বাসদের ২২ নেতাকর্মীকে কোতোয়ালি থানায় নেওয়া হয়েছে। শনিবার দুপুরে । ছবি: সংগৃহীত

সিলেটে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর কার্যালয় থেকে ২২ জন নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নগরের আম্বরখানা বড়বাজার এলাকায় দলটির কার্যালয় থেকে আটক করা হয় তাদের।

বাসদের নেতাকর্মীদের অভিযোগ, পাঠচক্র চলাকালে কার্যালয় ঘেরাও করে নেতাকর্মীদের আটক করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সিলেট জেলার সহসভাপতি বেলাল হোসেন, মঞ্জুর আহমদসহ আরও অনেকে আছেন।

তবে পুলিশ বলছে, কোনো দলীয় কার্যালয় ঘেরাও করা হয়নি। সন্দেহভাজন হিসেবে আম্বরখানা এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এর আগে, শুক্রবার দিবাগত রাতে নগরের আখালিয়া কালীবাড়ি এলাকার বাসা থেকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সিলেটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও তাকে কোন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এখনো জানায়নি পুলিশ।

সম্প্রতি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন করেছেন শ্রমিকেরা। এতে দীর্ঘ সময় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করা হয়। ওই আন্দোলনে সংগঠক হিসেবে বাসদ ও সিপিবির নেতারা সম্পৃক্ত আছেন।

বাসদের সিলেটের আহ্বায়ক ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সিলেটের সভাপতি আবু জাফর বলেন, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলের ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে সকালে ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের ‘ভুখা মিছিল’ করার কথা ছিল। কিন্তু প্রশাসনের অনুমতি না থাকায় তা হয়নি। মিছিলের জন্য আসা লোকজন চলে গিয়েছিলেন। পরে দলীয় কার্যালয় পাঠচক্র চলছিল। তখন পুলিশ কার্যালয় ঘেরাও করে ২২ জনকে আটক করে নিয়ে যায়। তখন তিনি কার্যালয়ে ছিলেন না বলে জানান।

আবু জাফর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে করা আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে সক্রিয় আছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে কর্মসূচি থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশা, মাইক্রোবাস ভাঙচুরসহ সহিংসতার ঘটনায় করা একটি মামলায় গ্রেপ্তারের পর প্রায় এক মাস কারাগারে থেকে সম্প্রতি তিনি জামিন পেয়েছেন। 

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, কোনো দলীয় কার্যালয় ঘেরাও করে আটক করা হয়নি। ২২ জনকে আম্বরখানা এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। তাদের সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়েছে। তারা সংঘবদ্ধভাবে সেখানে কী করছিলেন, সেটা জানার চেষ্টা চলছে। আটক ব্যক্তিদের নগরের কোতোয়ালি থানায় নেওয়া হয়েছে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

সারাদেশ সিলেট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উখিয়ার কুতুপালংয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের তিনদিন অটোচালকের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার

দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বেঁচে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি জালালের

ভাঙ্গায় দ্বিতীয় দিনেও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চরের ঘাস নয়, চরের জীবন ‘কাইশা’

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত

ঘোড়াঘাটে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তালিকায় নেই হিজড়াদের নাম

এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কুশপুত্তলিকা দাহ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng