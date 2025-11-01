সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
চলতি বছর ৭০ হাজার ছাড়াল ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:০৯

চলতি বছরে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৭০ হাজার ছাড়িয়েছে। তবে গত ২৪ ঘণ্টায় ভাইরাসটিতে নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। শনিবার (১ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো দৈনিক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৫১ জন নতুন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বিভাগওয়ারি আক্রান্তের সংখ্যা— বরিশাল বিভাগে: ১২৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে: ৯৮ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি এলাকার বাইরে): ১২০ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায়: ১২০ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায়: ১১৭ জন, খুলনা বিভাগে: ১৩ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে: ২৯ জন, রাজশাহী বিভাগে: ২২ জন, সিলেট বিভাগে: ৩ জন।

গত একদিনে সারাদেশে ৬৫৭ জন রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছরে ৬৭ হাজার ৪৫৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত দেশে ৭০ হাজার ৫১৩ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে ২৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে ভাইরাসটিতে।

