সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
নরসিংদীতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৯
ঘটনাস্থলে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আপন দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন এক নারী।

শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে রায়পুরা উপজেলার চরসুবুদ্ধি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন— ওই এলাকার মৃত আবু তাহেরের ছেলে হুরুন আলী ওরফে হোরা মিয়া (৪০) ও তার ছোট ভাই শাকিল মিয়া (২০)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমিজমা সংক্রান্ত পূর্ব বিরোধকে কেন্দ্র করে আব্দুল আউয়ালের সঙ্গে তার ভাতিজা হোরা মিয়া ও শাকিল মিয়াদের তর্ক হয়। এক পর্যায়ে দুপুরের দিকে আউয়াল এবং তার ছেলে শিপন, রিপনসহ ১০ থেকে ১২ জন দা, লাঠি নিয়ে হোরা মিয়াদের বাড়ির টিনের বেড়া ভাঙতে আসে। এসময় হোরা মিয়া, তার ভাই শাকিল ও পরিবারের সদস্যরা বাধা দিলে আউয়াল, রিপন, শিপনসহ ১০ থেকে ১২ জন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হোরা ও তার ভাই শাকিলসহ তিনজনকে আহত করে। 

আহতদের নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত হোরা মিয়ার স্ত্রী মনিরা বেগম (৩০) নরসিংদী সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নরসিংদী সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ফরিদা গুলশান আরা জানান, বেলা পৌনে ১টার দিকে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আনা হয়। সেখানে হোরা মিয়া ও শাকিল নামে দুই জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর বিস্তারিত বলা যাবে।

রায়পুরা থানার ওসি আদিল মাহমুদ বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখি আহতদের নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেছে। সেখানেই দুই ভাই মারা গেছে। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মরদেহ উদ্ধার পুলিশ নরসিংদী কুপিয়ে জখম

