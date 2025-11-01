সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৩০ নভেম্বরের মধ্যে করদাতাদের ই-রিটার্ন দাখিলের অনুরোধ এনবিআরের

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৯
এনবিআর ভবন। ফাইল ছবি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ই-রিটার্ন সিস্টেমের মাধ্যমে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সকল ব্যক্তি করদাতাকে আয়কর রিটার্ন দাখিল করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংস্থাটি এই তথ্য জানায়।

গত আগস্টে এনবিআর অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা বাধ্যতামূলক করলে, চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ১০ লাখের বেশি করদাতা অনলাইনে ই-রিটার্ন জমা দিয়েছেন।

এদিকে, ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনো সমস্যার কারণে যদি কোনো করদাতা অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে না পারেন, তবে তারা ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের কাছে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে আবেদন করতে পারবেন। অতিরিক্ত বা যুগ্ম কর কমিশনারের অনুমোদন পেলে সেই আবেদনকারীরা কাগজভিত্তিক রিটার্ন জমা দিতে পারবেন।

দেশে বর্তমানে ১ কোটি ১২ লাখের মতো কর শনাক্তকরণ নম্বরধারী বা টিআইএনধারী আছেন। এর মধ্যে প্রতিবছর মাত্র ৪০ লাখ করদাতা রিটার্ন দাখিল করেন।

