শান্তকে অধিনায়কত্বে ফেরানোর কারণ জানালেন বিসিবি সভাপতি

চার মাস পর আবারও বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়কত্বে ফিরলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। গত জুনে শ্রীলঙ্কা সফরের পর স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব ছাড়লেও, নতুন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের (২০২৫-২০২৭) জন্য আবারও তার হাতেই দায়িত্ব তুলে দিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
শনিবার (১ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিসিবি। এর ফলে আবারও তিন ফরম্যাটে তিন ভিন্ন অধিনায়ক পেল বাংলাদেশ ওয়ানডেতে মেহেদী হাসান মিরাজ, টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাস এবং টেস্টে শান্ত।
ধারণা করা হচ্ছিল ওয়ানডে দলের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের ওপরই আস্থা রাখবে বিসিবি। তবে দলের পারফরম্যান্সের বিচারে মিরাজকে ছাপিয়ে লিটন দাস নতুন টেস্ট অধিনায়কের দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন। এই দু’জনকে ছাপিয়ে আবারও টেস্ট অধিনায়কের দায়িত্ব পেলেন শান্ত।
২০২৩ সালে প্রথমবারের মতো টেস্ট দলের নেতৃত্ব পান নাজমুল শান্ত। এখন পর্যন্ত তিনি ১৪টি টেস্ট ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার অধীনে বাংলাদেশ দল পাকিস্তানের বিপক্ষে ওদেরই মাঠে দুটি টেস্ট জিতেছে। সব মিলিয়ে নাজমুলের নেতৃত্বে ৪ টেস্টে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ, ড্র করেছে ১টি, হেরেছে ৯টি।
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, শান্তর টেস্ট ক্রিকেটে ধৈর্য, প্রতিশ্রুতি ও বোঝাপড়া দারুণ। তার নেতৃত্বে দলগত মানসিকতা ও আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, নেতৃত্বে ধারাবাহিকতা রাখলে নতুন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে বাংলাদেশ আরও উন্নতি করবে।
এদিকে চলতি মাসেই ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন শান্ত। প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১১ নভেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৯ নভেম্বর মিরপুর শের-ই বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে। বিসিবি আশাবাদী, নতুন দায়িত্বে নাজমুল শান্ত বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখবেন।