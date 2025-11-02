ঢাকা বিমানবন্দরে পাকস্থলীতে ইয়াবা বহনকালে এক যাত্রী আটক

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পাকস্থলীতে ইয়াবা পরিবহনকালে ৬ হাজার ৩৭৮ পিস ইয়াবাসহ এক বিমানযাত্রীকে আটক করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। আটক ব্যক্তির নাম মোঃ পান্নু হাওলাদার (৩০)। তিনি বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার বাসিন্দা।
এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন জানায়, শুক্রবার রাতে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট (BS 142) যোগে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় আসেন পান্নু হাওলাদার। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের আগমনী গেটের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।
পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদে পান্নু হাওলাদার স্বীকার করেন যে, তিনি পাকস্থলীতে সুকৌশলে ইয়াবা বহন করছেন। এরপর বিমানবন্দরে কর্তব্যরত চিকিৎসক এক্স-রে পরীক্ষায় তার পেটে ডিম্বাকৃতির বহু বস্তুর অস্তিত্ব নিশ্চিত করেন। পরে রাজধানীর কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে তার পায়ুপথ দিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে কসটেপ মোড়ানো ১৩৬ পোটলা ইয়াবা ট্যাবলেট বের করা হয়। এসব পোটলা খুলে মোট ৬ হাজার ৩৭৮ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
এপিবিএন জানায়, পান্নু হাওলাদার দীর্ঘদিন ধরে মাদক বিক্রি ও পরিবহনের সঙ্গে জড়িত। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) এর ১০(গ) ধারায় বিমানবন্দর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
এ বিষয়ে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কমান্ডার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, “পাকস্থলীতে এত বিপুল পরিমাণ মাদক বহন সত্যিই অবাক করার মতো ঘটনা। আমরা বিমানবন্দর ঘিরে মাদক চোরাচালানসহ যেকোনো অবৈধ কার্যক্রম রোধে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি।”