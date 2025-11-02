সেকশন

২০০ যাত্রী নিয়ে মেঘনায় আটকে গেল লঞ্চ

প্রায় দুই শতাধিক নিয়ে চাঁদপুর থেকে ছেড়ে আসা বোগদাদিয়া-৭ লঞ্চ গজারিয়া লঞ্চঘাটের উত্তর পাশের ডুবোচরে আটকে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। এসময় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

শনিবার (১ নভেম্বল) রাত ১১টায় লঞ্চ ডুবোচরে আটকে থাকার তথ্য নিশ্চিত করেন বিআইডব্লিউটিএ চাঁদপুরের উপপরিচালক বাবু লাল বৈদ্য। 

বিআইডব্লিউটিএ সূত্রে জানা গেছে, বিকাল ৫টায় ঢাকার উদ্দেশ্য চাঁদপুর লঞ্চঘাট থেকে প্রায় দুই শতাধিক যাত্রী নিয়ে ছেড়ে যায় বোগদাদিয়া-৭ লঞ্চটি। পরে রাত ৮টায় ঝড়ের কবলে ও ঘনকুয়াশায় গজারিয়া লঞ্চঘাটের উত্তর পাশের ডুবোচরে আটকা পড়ে লঞ্চটি। এতে লঞ্চে থাকা যাত্রীরা ডাকাত আতঙ্ক ও নানা ভয়ে থাকার খবর পেয়ে ২টি লঞ্চের মাধ্যমে যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ চাঁদপুরের উপপরিচালক বাবু লাল বৈদ্য বলেন, রাত ৯টার পর চাঁদপুর লঞ্চঘাট থেকে এমভি ইমাম হাসান-৫ লঞ্চ এবং ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বোগদাদিয়া-৮ লঞ্চ এসে যাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়েছে। এতে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

তিনি আরও বলেন, বোগদাদিয়া-৭ লঞ্চটি এখনো ডুবোচরে আটকে রয়েছে। জোয়ার এলে ডুবোচর থেকে নামানোর কাজ শুরু হবে। আমরা নৌপুলিশকে লঞ্চটির নিরাপত্তা দেওয়ার কথা জানিয়েছি।

