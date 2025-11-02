সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
‘ভারী বৃষ্টি’ সত্ত্বেও ঢাকার বাতাস আজ ‘অস্বাস্থ্যকর’, দূষণে ১৩তম

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:১৯
রাজধানীতে গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৩ মিলিমিটার ভারী বৃষ্টিপাত হলেও রোববার (২ অক্টোবর) সকালে নগরবাসী ভালো বাতাস পাচ্ছে না; বরং বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে ঢাকা আজ ১৩তম অবস্থানে রয়েছে।

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ারের তথ্য অনুযায়ী, সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঢাকার গড় বায়ুমান সূচক (একিউআই) ছিল ১১৫, যা ‘সংবেদনশীল গোষ্ঠীর’ (শিশু, বয়স্ক মানুষ, অন্তঃসত্ত্বা ও অসুস্থ ব্যক্তি) জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত। তবে আজ সকালে রাজধানীর একটি জায়গার বাতাসের মান ১৫৩ রেকর্ড করা হয়েছে, যা ‘অস্বাস্থ্যকর’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়—সেই স্থানটি হলো মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিং। বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে আছে ভারতের দিল্লি, যার স্কোর ৩৭৮ এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর, স্কোর ৩৩৭।

বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার। তাদের তৈরি এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সেই সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে। এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্সের (একিউএলআই) ২০২৫ সালের হালনাগাদ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশ। 

যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট (ইপিআইসি) তৈরি করা এই প্রতিবেদন বলছে, বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু গড়ে সাড়ে পাঁচ বছর কমছে, যা দেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুর জন্য সবচেয়ে বড় বাহ্যিক হুমকি। আজকের এই পরিস্থিতিতে, সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য পরামর্শ হলো—বাড়ির বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরে যেতে হবে, খোলা মাঠে শরীর চর্চা না করাই ভালো এবং জানালা যতটা সম্ভব বন্ধ রাখতে হবে।

বিষয়:

রাজধানী স্বাস্থ্য

