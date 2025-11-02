ছেলের জাতীয় দলে প্রথম গোল, রাতে রোনালদোর জোড়া গোল

ফুটবলে রোনালদো পরিবারের জন্য ছিল আনন্দঘন এক দিন। একই দিনে গোলের উৎসবে মাতলেন বাবা-ছেলে—ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো ও তার ছেলে রোনালদো জুনিয়র।
তুরস্কে চলমান ফেডারেশনস কাপে শনিবার ওয়েলসের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ের ম্যাচে পর্তুগাল অনূর্ধ্ব–১৬ দলের জার্সিতে প্রথম গোল করেন রোনালদো জুনিয়র। কয়েক দিন আগেই স্বাগতিক তুরস্কের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলের হয়ে তার অভিষেক হয়েছিল।
এর কয়েক ঘণ্টা পর সৌদি প্রো লিগে বাবাও রাখলেন নিজের স্বাক্ষর। রাতে আল ফায়হার বিপক্ষে আল নাস্রের ২–১ ব্যবধানের জয়ে দুটি গোলই করেন ৪০ বছর বয়সী ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো।
শুরুতে পিছিয়ে পড়লেও ৩৭তম মিনিটে কাছ থেকে শটে দলকে সমতায় ফেরান তিনি। আর যোগ করা সময়ের চতুর্দশ মিনিটে পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোলটি করেন রোনালদো।
ক্যারিয়ারে হাজার গোলের মাইলফলকের আরও কাছে পৌঁছে গেলেন এই পর্তুগিজ তারকা—সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তার গোলসংখ্যা এখন ৯৫২। ক্লাবের হয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে গোল পেয়েছেন তিনি, চলতি লিগে তার গোল এখন আটটি।
সাত ম্যাচে সর্বোচ্চ ২১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে আল নাস্র।