সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ছেলের জাতীয় দলে প্রথম গোল, রাতে রোনালদোর জোড়া গোল

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:৪৩
ছবি: সংগৃহীত

ফুটবলে রোনালদো পরিবারের জন্য ছিল আনন্দঘন এক দিন। একই দিনে গোলের উৎসবে মাতলেন বাবা-ছেলে—ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো ও তার ছেলে রোনালদো জুনিয়র।

তুরস্কে চলমান ফেডারেশনস কাপে শনিবার ওয়েলসের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ের ম্যাচে পর্তুগাল অনূর্ধ্ব–১৬ দলের জার্সিতে প্রথম গোল করেন রোনালদো জুনিয়র। কয়েক দিন আগেই স্বাগতিক তুরস্কের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলের হয়ে তার অভিষেক হয়েছিল।

এর কয়েক ঘণ্টা পর সৌদি প্রো লিগে বাবাও রাখলেন নিজের স্বাক্ষর। রাতে আল ফায়হার বিপক্ষে আল নাস্‌রের ২–১ ব্যবধানের জয়ে দুটি গোলই করেন ৪০ বছর বয়সী ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো।

শুরুতে পিছিয়ে পড়লেও ৩৭তম মিনিটে কাছ থেকে শটে দলকে সমতায় ফেরান তিনি। আর যোগ করা সময়ের চতুর্দশ মিনিটে পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোলটি করেন রোনালদো।

ক্যারিয়ারে হাজার গোলের মাইলফলকের আরও কাছে পৌঁছে গেলেন এই পর্তুগিজ তারকা—সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তার গোলসংখ্যা এখন ৯৫২। ক্লাবের হয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে গোল পেয়েছেন তিনি, চলতি লিগে তার গোল এখন আটটি।

সাত ম্যাচে সর্বোচ্চ ২১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে আল নাস্‌র।

ইত্তেফাক/কেএইচ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকা-১৬ আসনে ধানের শীষে লড়বেন সাবেক ফুটবলার আমিনুল 

টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভারতকে ‘স্বস্তি’ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল ছাড়লেন হেড

শৈশবে ছেলেদের সঙ্গে কাপড়ের বল দিয়ে খেলতেন রেণুকা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

থাই কোচের বিদায়, টিটিতে আসছে ইরানি কোচ

মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের পর আবেগাপ্লুত টেন্ডুলকার-কোহলিরা 

১৫ দিনের ছুটিতে আফিফ

বিশ্বকাপ জিতে মোট ১২৫ কোটি টাকা পাচ্ছেন ভারতের মেয়েরা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng