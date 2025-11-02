বিশ্বকাপের ৩ মাস আগে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন উইলিয়ামসন

দীর্ঘদিনের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। তবে টেস্ট ক্রিকেটে দেশের হয়ে খেলার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন ৩৫ বছর বয়সী এই তারকা ব্যাটসম্যান। ডিসেম্বর মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়েই তিনি ফিরবেন লাল বলের ক্রিকেটে।
২০১১ সালের অক্টোবরে টি–টোয়েন্টিতে অভিষেক হওয়া উইলিয়ামসন নিউজিল্যান্ডের হয়ে মোট ৯৩ ম্যাচ খেলেছেন। ২ হাজার ৫৭৫ রান করেছেন ৩৩.৪৪ গড়ে, সঙ্গে রয়েছে ১৮টি অর্ধশতক ও সর্বোচ্চ ৯৫ রান। নেতৃত্ব দিয়েছেন ৭৫ ম্যাচে—যেখানে ব্ল্যাকক্যাপস খেলেছে ২০১৬ ও ২০২২ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে এবং ২০২১ সালের ফাইনালে।
চোট ও ব্যক্তিগত কারণে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজে খেলেননি তিনি। সর্বশেষ টি–টোয়েন্টি ম্যাচটি ছিল ২০২৪ সালের বিশ্বকাপে। তবে এই মাসেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ফেরেন এবং সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এর আগে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকে (এনজেডসি) তিনি জানিয়েছিলেন, পরিবার ও জাতীয় দলের দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রাখা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
অবসর নিয়ে উইলিয়ামসন বলেন, ‘অনেক দিন ধরে এই সংস্করণের অংশ হতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ। অসংখ্য স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। এখনই সঠিক সময়—নিজের জন্যও, দলের জন্যও। এতে আগামী সিরিজ ও বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিয়ে দল আরও স্পষ্টভাবে পরিকল্পনা করতে পারবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের দলে প্রচুর টি–টোয়েন্টি প্রতিভা রয়েছে। সামনের সময়টা তাদের জন্যই। মিচ (স্যান্টনার) দারুণ অধিনায়কত্ব করছে এবং এই দলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। এখন তাদের সময় এসেছে ব্ল্যাকক্যাপসকে এই সংস্করণে এগিয়ে নেওয়ার, আমি দূর থেকে তাদের সমর্থন করব।’
নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ রব ওয়ালটার বলেন, ‘জীবনের এক পর্যায়ে এসে খেলোয়াড়দের কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়। খেলাটা এখন অনেক চাওয়া–পাওয়ার। তাই কেনের সিদ্ধান্তটা খুবই বোধগম্য। টেস্ট সিরিজই এখন আমাদের মূল লক্ষ্য। তার মতো ক্রিকেটারের প্রভাব শুধু পারফরম্যান্সে নয়, বরং দলের ভেতরকার প্রেরণাতেও। তিনি ছিলেন অসাধারণ একজন টিমম্যান।’
উইলিয়ামসনের নেতৃত্ব ছাড়ার পর নিউজিল্যান্ডের সীমিত ওভারের দুই সংস্করণেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন মিচেল স্যান্টনার, আর টি–টোয়েন্টিতে তিন নম্বর ব্যাটিং পজিশনটি এখন দখলে নিয়েছেন তরুণ রচিন রবীন্দ্র।
নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট জানিয়েছে, উইলিয়ামসনের পরবর্তী ম্যাচ হবে ২৬ নভেম্বর থেকে অকল্যান্ডের বিপক্ষে প্লাংকেট শিল্ডে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে। সেটিই হবে ডিসেম্বরের টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি ম্যাচ।
উইলিয়ামসন বলেন, ‘এই দলটার প্রতি আমার গভীর টান আছে। ব্ল্যাকক্যাপস আমার কাছে সবসময় বিশেষ কিছু। আমি সবসময় নিজের সর্বোচ্চটা দিতে চাই এবং সেই যাত্রার অংশ হয়ে থাকতে চাই। আমি রব (ওয়ালটার) এবং বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব, যারা আমাকে বরাবরই দারুণ সমর্থন দিয়েছে।’
নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের প্রধান নির্বাহী স্কট উইনিঙ্ক বলেন, ‘কেনের পারফরম্যান্স এবং নেতৃত্ব ছিল অসাধারণ। তার ব্যাটিং ও নেতৃত্ব দলকে সবসময় সাফল্যের ধারাবাহিকতা এনে দিয়েছে। ২০২১ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে ৮৫ রানের ইনিংস নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে। তিনি এক অনন্য নেতৃত্বগুণে দলকে স্থিতিশীলতা এনে দিয়েছেন।’
উইনিঙ্ক আরও যোগ করেন, ‘আমরা তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছি তার ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে। তিনি যখনই বিদায় বলবেন, ইতিহাসের অন্যতম সেরা কিউই ক্রিকেটার হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।’
টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন উইলিয়ামসন। সাম্প্রতিক ইংলিশ মৌসুমে তিনি লন্ডন স্পিরিট ও মিডলসেক্সের হয়ে খেলেছেন ‘দ্য হান্ড্রেড’ এবং ‘টি–টোয়েন্টি ব্লাস্ট’-এ।