সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাংলাদেশের সঙ্গে কাঁটাতার রাখব না, দুই বাংলা এক হয়ে যাব: বিজেপি নেতা

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১১:৩৯
বিজেপি নেতা জগন্নাথ সরকার। ছবি: সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে চলমান রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যে রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ (এমপি) জগন্নাথ সরকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। 

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বানপুরে এক সভায় তিনি সরাসরি বলেন, ভোটে জিতলে ‘দুই বাংলা এক হয়ে যাবে’। এক সাংগঠনিক সভায় কয়েকজন নতুন কর্মী বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় দলের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে বলে দাবি করা হয়। সেখানে এমপি জগন্নাথ সরকার বলেন, ‘কথা দিচ্ছি, এবারের ভোটে আমরা জিতলে বাংলাদেশের সঙ্গে আর কাঁটাতার রাখব না। আগেও এক ছিল দুই বাংলা, আবার এক হয়ে যাবে।’

এই বিজেপি নেতা আরও বলেন, ‘তৃণমূল জিতলেও কাঁটাতার আর থাকবে না। কিন্তু ওই দেশটা বাংলাদেশই থেকে যাবে।’ বিজেপি নেতারা প্রায়ই দাবি করেন, বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হারে ভারতে অনুপ্রবেশের কারণে কিছু রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে এবং এই অনুপ্রবেশের পেছনে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূলের পরোক্ষ মদদ আছে।

অনুপ্রবেশকারীদের উৎখাত করার হুঁশিয়ারি দিয়েই এসআইআরকে প্রধান নির্বাচনি হাতিয়ার করেছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি এমপির এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। 

তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুনাল ঘোষ জগন্নাথের মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘জগন্নাথ সরকারের মন্তব্যে বিজেপির দ্বিচারিতা প্রকাশ্যে এল। একদিকে তারা বলছে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। অন্য দিকে তারাই বলছে, কাঁটাতার তুলে দেব। তাদের এই দ্বিচারিতা বাংলার মানুষ বুঝে নেবেন।’

সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

ভারত বিশ্ব সংবাদ পশ্চিম বঙ্গ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng