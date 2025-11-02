বাংলাদেশের সঙ্গে কাঁটাতার রাখব না, দুই বাংলা এক হয়ে যাব: বিজেপি নেতা

ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে চলমান রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যে রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ (এমপি) জগন্নাথ সরকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বানপুরে এক সভায় তিনি সরাসরি বলেন, ভোটে জিতলে ‘দুই বাংলা এক হয়ে যাবে’। এক সাংগঠনিক সভায় কয়েকজন নতুন কর্মী বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় দলের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে বলে দাবি করা হয়। সেখানে এমপি জগন্নাথ সরকার বলেন, ‘কথা দিচ্ছি, এবারের ভোটে আমরা জিতলে বাংলাদেশের সঙ্গে আর কাঁটাতার রাখব না। আগেও এক ছিল দুই বাংলা, আবার এক হয়ে যাবে।’
এই বিজেপি নেতা আরও বলেন, ‘তৃণমূল জিতলেও কাঁটাতার আর থাকবে না। কিন্তু ওই দেশটা বাংলাদেশই থেকে যাবে।’ বিজেপি নেতারা প্রায়ই দাবি করেন, বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হারে ভারতে অনুপ্রবেশের কারণে কিছু রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে এবং এই অনুপ্রবেশের পেছনে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূলের পরোক্ষ মদদ আছে।
অনুপ্রবেশকারীদের উৎখাত করার হুঁশিয়ারি দিয়েই এসআইআরকে প্রধান নির্বাচনি হাতিয়ার করেছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি এমপির এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।
তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুনাল ঘোষ জগন্নাথের মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘জগন্নাথ সরকারের মন্তব্যে বিজেপির দ্বিচারিতা প্রকাশ্যে এল। একদিকে তারা বলছে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। অন্য দিকে তারাই বলছে, কাঁটাতার তুলে দেব। তাদের এই দ্বিচারিতা বাংলার মানুষ বুঝে নেবেন।’
সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস