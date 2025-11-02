সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হবিগঞ্জ

ভাঙচুর বিশৃঙ্খলায় পণ্ড কনসার্ট, আহত ৩০

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৯
ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত কনসার্টে বিশৃঙ্খলা, হট্টগোল ও চেয়ার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। 

শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে হবিগঞ্জ শহরের জালাল স্টেডিয়ামে দুদল যুবকের মধ্যে বোতল ছোড়াছুড়িতে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাদেরকে হবিগঞ্জ জেলা সদর আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা হয়েছে।

জানা যায়, বৃন্দাবন সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২৫ বছর পূর্তি (রজতজয়ন্তি) উপলক্ষে জমকালো কনসার্টের আয়োজন করা হয়। আয়োজকরা দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে জেলাবাসীকে ব্র্যান্ড লালন সংগীত পরিবেশন উপভোগ করার সুযোগ করে দেন। সন্ধ্যার পর থেকে জালাল স্টেডিয়ামে জমকালো আয়োজনে চলছিল কনসার্ট।

 
এতে লক্ষাধিক নারী-পুরুষ দর্শনার্থীর উপস্থিতি ঘটে। ফলে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে স্টেডিয়াম। এতে কণ্ঠশিল্পী আশিক ও বাধন গান পরিবেশন করেন। পরে শুরু হয় লালন সংগীত। রাত ১০টায় লালনের সংগীত শিল্পী সুমি দুটি সংগীত পরিবেশন করেন। বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাঁধ ভাঙা উল্লাসে মেতে ওঠেন দর্শনার্থীরা।

 এ সময় গান পরিবেশনে দেরি হলে দর্শণানার্থীদের মধ্যে দেখা দেয় হট্টগোল। হঠাৎ একদল যুবক স্টেইজে বোতল ছুড়ে মারেন। এতে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। এ সময় দুইদল যুবকের মধ্যে চেয়ার ভাঙচুর ও বোতল ছোড়াছুড়ি হলে অন্তত ৩০ আহত হন। পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হলে আয়োজকরা কনসার্ট বন্ধ করে দেন। আহতদের মধ্যে শিপন মিয়া, পারুল আক্তার, তানিম, আব্দুল কদ্দুছ, দূর্জয় গোপ, শান্ত দেব, মো. কামরুল হাসান, আকিব চৌধুরী, নুর আলম, সালমান, রাকিব, রাফি তালুকদার, কাউছার মিয়া ও মোজাহিদ মিয়া হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

বৃন্দাবন সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের রজতজয়ন্তি ও পূণর্মিলনী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শাহ রাজিব আহমেদ রিংগন বলেন, ‘দীর্র্ঘদিন পরিশ্রম করে একটি জমকালো কনসার্ট জেলাবাসীকে উপভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছি। চেষ্টা করেছি দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার। শেষ মহূর্তে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়ে কয়েকজন যুবকের মধ্যে হট্টগোল দেখা দেয়া। তাৎক্ষণিক প্রশাসন এবং আয়োজকদের সহযোগিতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি একেএম শাহাবুদ্দিন শাহীন জানান, কনসার্টে লক্ষাধিক দর্শকের উপস্থিতি ঘটলে হট্টগোল দেখা দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো সংঘর্ষ বা ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি।

 
ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

বিনোদন আহত কনসার্ট হবিগঞ্জ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঝিনাইদহে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

বনরক্ষীদের পিটিয়ে সুন্দরবনে পালালো হরিণ শিকারি

খুলনায় বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫

৫২৩ বছরের ঐতিহ্য দাউদনগর জামে মসজিদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হবিগঞ্জের বাহুবলে দুই শিশুর ঝগড়ার জেরে ৩ ঘণ্টা সংঘর্ষ

জমি দখলকে কেন্দ্র করে গুলিবর্ষণের ঘটনায় নিহত বেড়ে ২

ফরিদপুরে ট্রাকচাপায় আইনজীবী নিহত

সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিদের দেশত্যাগরোধে সীমান্তে বাড়তি সতর্কতা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng