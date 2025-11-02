সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্যাম্পেইন শুরু

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:১৭
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সংগৃহীত ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্যাম্পেইন রোববার (২ নভেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে। নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে ৪৮ সেকেন্ডের একটি টিজার প্রকাশ করা হয়েছে।

রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে প্রধান উপদেষ্টা সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি এক বার্তায় এ তথ্য জানান।

সুচিস্মিতা তিথি জানান, আজ থেকে শুরু হলো জাতীয় নির্বাচন ২০২৬ এর ক্যাম্পেইন। প্রথম টিজারে ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে অংশ নিতে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন গুমের শিকার বিডিআর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কার্যক্রমের সমন্বয়ক ক্যাপ্টেন (অব.) ড. খান সুবায়েল বিন রফিক।

তিনি আরও বলেন, ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এ উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা সবাই ভোট দিতে যাব। ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশের মালিকানা বুঝে নেবে দেশের জনগণ।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

