সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সাইক জেনারেল হাসপাতাল ও বগুড়া প্রফেশনালস ক্লাবের মধ্যে এমওইউ সই

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৩
ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার সাইক জেনারেল হসপিটাল লিমিটেড এবং বগুড়া প্রফেশনালস ক্লাব (বিপিসি)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে বগুড়ায় স্বাস্থ্যসেবা সহযোগিতা ও কমিউনিটি সেবার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো।

সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিপিসির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কো-ফাউন্ডার ও ক্লাব সেক্রেটারি মাসুদ মবিন, প্রভাষক মো. আবুল কালাম আজাদ, নেকটারের সাবেক পরিচালক ও মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমানসহ অন্যান্য সদস্যরা। সাইক জেনারেল হসপিটালের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন হেড অফ অপারেশন মো. মামুনুর রশিদ রাসেল, মার্কেটিং ম্যানেজার সুব্রত কুমার ঘোষ ও মার্কেটিং অফিসার মো. সিহাব উদ্দিন।

বগুড়া ঠনঠনিয়া ভাই পাগলা মাজারের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত সাইক জেনারেল হসপিটাল শুরু থেকেই মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সুনাম অর্জন করেছে। সরকারি-বেসরকারি স্বনামধন্য চিকিৎসকরা এখানে নিয়মিত চিকিৎসা দেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনুমোদিত এই হাসপাতাল সাইক গ্রুপ-এর পরিচালনা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত।

অন্যদিকে, বগুড়া প্রফেশনালস ক্লাবের প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি, যাদের শেকড় বগুড়ার সঙ্গে যুক্ত। ক্লাবটি পেশাগত উন্নয়ন, নেটওয়ার্কিং, কল্যাণ ও সদস্যদের অগ্রগতিতে নিবেদিত একটি প্রাণবন্ত সংগঠন, যা জ্ঞান-বিনিময় ও সমাজ উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

এমওইউ চুক্তির আওতায় সাইক জেনারেল হসপিটাল  বিপিসি সদস্য ও তাদের পরিবারকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করবে। এর মধ্যে রয়েছে প্যাথলজি টেস্টে ২৫%-৩০%% ছাড়, এক্স-রে ও অন্যান্য ইমেজিং সেবায় ২০% ছাড়, এমআরআই/সিটি স্ক্যান ২০% ছাড় ।

এই সহযোগিতা বিপিসি সদস্য ও তাদের পরিবারের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং স্বাস্থ্যসেবার উৎকর্ষতা ও পেশাগত কল্যাণের মধ্যে বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে। উভয় প্রতিষ্ঠানই সমাজের সার্বিক কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

ইত্তেফাক/এটিএন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহী অঞ্চলের বিপন্ন মাহালি ভাষা সংরক্ষণে আইইউবির উদ্যোগ

গুলশান ক্লাব অলিম্পিয়াডে ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন ‘গুলশান ইয়ুথ ক্লাব’

ট্রাডিশনাল বুরোক্রাসি দিয়ে সমবায় হবে না

চিটাগং ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ফেডারেশন অব ইউএসএর নতুন কমিটি গঠন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তারুণ্যের চোখে আধুনিক বাংলাদেশ 

এক্সক্লুসিভ ক্যাশব্যাকের সঙ্গে পাঠাও-এ চলে এলো সিএনজি!

সরাইলে তরী বাংলাদেশের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মার্কস অলরাউন্ডার: রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলায় প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng