বাবরের আরেকটি রেকর্ডের দিনে সিরিজ জিতলো পাকিস্তান

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে রোহিত শর্মার রেকর্ড ভেঙেছিলেন বাবর আজম। ১১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে রোহিতকে টপকে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক বনে যান বাবর।
শনিবার (১ নভেম্বর) তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৬৮ রানের ইনিংস খেলে আরেকটি রেকর্ড গড়েছেন বাবর। ২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবরের এটি ৪০তম ৫০ ছোঁয়া ইনিংস। ৩৯টি পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলে এত দিন কোহলির সঙ্গে রেকর্ডটির যৌথ মালিক ছিলেন তিনি।
বাবর আজমের এমন রেকর্ডের দিনে ৪ উইকেটের জয় পেয়েছে পাকিস্তান। আর এই জয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হারালো সালমান আগার দল।
টস হেরে প্রথম ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৩৯ রান সংগ্রহ করে দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৮ রানে প্রথম উইকেট হারায় পাকিস্তান। এরপরই ক্রিজে আসেন বাবর।
দ্বিতীয় উইকেটে সাহিবজাদা ফারহানকে নিয়ে ৩৬ রান জুটি গড়া বাবর তৃতীয় উইকেটে সালমান আগাকে নিয়ে ৫২ বলে আরও ৭৬ রানের জুটি গড়েন। এতেই জয়ের ভীত পায় পাকিস্তান। ৪৭ বলে ৬৮ রান করে আউট হন বাবর। শেষ পর্যন্ত ৬ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটের জয় পায় পাকিস্তান।