সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পুলিশি বাধার মুখে যমুনা অভিমুখী ইবতেদায়ি শিক্ষকদের লংমার্চ

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৪

জাতীয়করণের দাবিতে যমুনা অভিমুখে যাত্রা করা স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের লংমার্চ পুলিশি বাধার মুখে পড়েছে। রোববার (২ নভেম্বর) দুপুর ২টার দিকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে লংমার্চ শুরু করলে পুলিশ সেখানে ব্যারিকেড দিয়ে শিক্ষকদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়।

এতে রাস্তায়ই বসে পড়েন শত শত শিক্ষক। ফলে পল্টন থেকে কদম ফোয়ারা অভিমুখী সড়কটি বন্ধ হয়ে গেছে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মসূচিতে আসা শিক্ষকদের হাতে এসময় বিভিন্ন রকমের প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন দেখা যায়। তারা—‘এমন কোনো দেশ নাই, চাকরি আছে বেতন নাই’ ‘ইবতেদায়ি শিক্ষক, হয়েছে কেন ভিক্ষুক?’, ‘অবহেলার ৪০ বছর, মানুষ বাঁচে কত বছর’, ‘বাড়ি না, রাস্তা? রাস্তা, রাস্তা’, ‘বৈষম্য নিপাত যাক, জাতীয়করণ মুক্ত পাক’, ‘এক দফা এক দাবি, জাতীয়করণ করতে হবে’-ইত্যাদি লেখা স্লোগান দিতে থাকেন।

এর আগে টানা ২১ দিন ধরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন ইবতেদায়ি শিক্ষকরা। দাবির প্রেক্ষিতে কোনো সাড়া না পেয়ে তারা লংমার্চের ঘোষণা দেন।

শিক্ষকরা অভিযোগ করে বলেন, সরকার দীর্ঘদিন ধরে দেশের লাখ লাখ ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষককে অবহেলা করছে। তারা দাবি জানান, আজকের মধ্যেই জাতীয়করণের ঘোষণা না এলে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে।

আন্দোলনকারীরা জানান, তাদের একমাত্র দাবি—স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোর জাতীয়করণ। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরবেন না।

এদিন জামায়াতে ইসলামী, নাগরিক ঐক্য ও গণ অধিকার পরিষদসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা জাতীয় প্রেসক্লাবে এসে শিক্ষকদের আন্দোলনে সংহতি জানান।

