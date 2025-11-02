সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
মিউনিখে ২০২৮ চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:২৭
ছবি: সংগৃহীত

আগামী বছর চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল হবে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে পুসকাস অ্যারেনায়। এছাড়া ২০২৭ সালের ফাইনালের ভেন্যু অ্যাতলাতিকো মাদ্রিদের মাঠ মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামে। 

এবার ২০২৮ সালের চাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল কোথায় অনুষ্ঠিত হবে, তা শুক্রবার রাতে এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে উয়েফা। বিবৃতিতে বলা হয়, ২০২৭-২৮ মৌসুমের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে জার্মানির মিউনিখ শহরে বায়ার্ন মিউনিখের ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায়। 

এখন পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নস লিগের চার আসরের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে মিউনিখে। সর্বশেষ ২০২৪-২৫ মৌসুমের ফাইনাল এখানে হয়েছিল।

