সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নারী বিশ্বকাপের ফাইনালে বেরসিক বৃষ্টির বাগড়া

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৩০
ছবি: সংগৃহীত

পর্দা নামতে যাচ্ছে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের। রোববার (২ নভেম্বর) নাবি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ফাইনালে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। দু'দলের সামনেই প্রথমবার শিরোপা জয়ের সুযোগ এটি।

ফাইনাল মাঠে গড়ানোর আগেই বাগড়া দিয়েছে বেরসিক বৃষ্টি। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, ফাইনালের ভেন্যু নাবি মুম্বাইয়ে এখনো চলছে বৃষ্টি। যার কারণে টসও অনুষ্ঠিত হয়নি।

বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে। যদি বৃষ্টির কারণে আজ খেলা বন্ধ থাকে, তাহলে ম্যাচ কাল একই অবস্থা থেকে পুনরায় শুরু হবে।

Umbrellas up, and so are the fans' spirits in rain, India vs South Africa, Women's World Cup, Final, Navi Mumbai, November 2, 2025

বিকেল সাড়ে পাঁচটার আগে খেলা শুরু হলে ওভার কাটা যাবে না। কমপক্ষে ২০ ওভারের ম্যাচের জন্য শেষ সময় হচ্ছে রাত ৯.৩৮ মিনিট।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ভারত বিশ্বকাপ দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ক্রিকেট ওয়ানডে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের পর আবেগাপ্লুত টেন্ডুলকার-কোহলিরা 

বিশ্বকাপ জিতে মোট ১২৫ কোটি টাকা পাচ্ছেন ভারতের মেয়েরা

ভারতে গেইলদের পারিশ্রমিক, হোটেল বিল না দিয়েই পালালেন লিগের আয়োজকেরা

মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিতের চোখে আনন্দ অশ্রু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ছিলেন না স্কোয়াডেই, আচমকা দলে এসে ফাইনাল সেরা শেফালি 

চ্যাম্পিয়ন হয়ে রেকর্ড প্রাইজমানি জিতল ভারত, বাংলাদেশও পেলো ৭ কোটি

উলভার্টের সেঞ্চুরি ব্যর্থ করে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ফাইনালে ফিল্ডিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng