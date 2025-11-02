কঠিন চীবর দান উৎসব শেষে বাড়ি ফেরা হলো না থোয়াই মার্মার

রাঙ্গামাটির কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়ায় বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দান উৎসব শেষে বাড়ি ফেরার পথে কাভার্ডভ্যানের চাপায় এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার স্ত্রী ও দুই সন্তান আহত হয়েছেন।
নিহত ব্যক্তির নাম পাইসি থোয়াই মার্মা (৩২)। তিনি বেতবুনিয়া পূর্ব মনাই পাড়া এলাকার সুইচা অং মার্মার ছেলে এবং কাশখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
রোববার (২ নভেম্বর) দুপুর পৌনে দুইটার দিকে বেতবুনিয়া পুলিশ ফাঁড়ির সামনে চট্টগ্রাম–রাঙ্গামাটি মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কাউখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম সোহাগ দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পাইসি থোয়াই মার্মা স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে মোটরসাইকেলে করে বেতবুনিয়া কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দান উৎসবে অংশ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কাভার্ডভ্যান মোটরসাইকেলটিকে চাপা দিলে পাইসি থোয়াই মার্মা রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে রাউজানের জেকে মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মোটরসাইকেলে থাকা তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাসহ তিনজন আহত হয়েছেন। তাদের স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
কাউখালী থানার ওসি সাইফুল ইসলাম সোহাগ জানান, কাভার্ডভ্যান জব্ধ করা হয়েছে এবং চালক আব্দুর রহিম(৩৮) কে আটক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কাউখালী থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।