সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে নতুন করে ইসরায়েলি হামলায় ৪ জন নিহত

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:২৪
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে লেবাননে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় চার জন নিহত এবং তিন জন আহত হয়েছে। রোববার (২ নভেম্বর) লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

সরকারি জাতীয় সংবাদ সংস্থা (এনএনএ) জানিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে নাবাতিহ জেলার দোহা-কাফারমান সড়কে ইসরায়েলি ড্রোন একটি গাড়িতে আঘাত করে।

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, হামলার শিকার গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং ভেতরে থাকা চার জন নিহত হয়। পাশ দিয়ে যাওয়া মোটরসাইকেলে থাকা আরও দুই জন আহত হন।

একই দিন ইসরায়েলি হামলায় বেশ কয়েকটি আবাসিক এলাকাজুড়ে কয়েক ডজন বাড়ির জানালা ভেঙে গেছে।

ইসরায়েলি বাহিনী তাদের পক্ষ থেকে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে দাবি করেছে, তারা হিজবুল্লাহ কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে লেবানন-ইসরায়েল সীমান্তে উত্তেজনা বেড়েছে। ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও ইসরায়েল দেবাননের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরগুলোতে হামলা তীব্রতর করেছে।

গত আগস্ট মাসে লেবাননের সরকার সমস্ত অস্ত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ রাখার একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করে। হিজবুল্লাহ এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, দক্ষিণে দখলকৃত পাঁচটি সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তারা অস্ত্র ধরে রাখবে।

তুর্কিভিত্তিক আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবরে শুরু হওয়া এবং ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে পূর্ণাঙ্গ আক্রমণে পরিণত হওয়া লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসনে ৪ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত এবং প্রায় ১৭ হাজার জন আহত হয়েছে।

যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীনে ইসরায়েলি বাহিনীর গত জানুয়ারিতে দক্ষিণ লেবানন থেকে সরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তারা কেবল আংশিকভাবে সরে যায় এবং পাঁচটি সীমান্ত চৌকিতে সামরিক উপস্থিতি রেখেছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

নিহত ইসরায়েল লেবানন হামলা

