সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৪৩ দিন ও ৯ ম্যাচ পর মাঠে ফিরে প্রাণবন্ত নেইমার 

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:২০
ছবি: সংগৃহীত

ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই ইনজুরির সঙ্গে লড়াই করছেন নেইমার। কাতার বিশ্বকাপের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে চোটে পড়েছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। সর্বশেষ গত ১৮ সেপ্টেম্বর অনুশীলনের সময় উরুর চোটে পড়েন তিনি। অবশেষে ৪৩ দিন আর ৯ ম্যাচ পর আবারও মাঠে ফিরলেন নেইমার।

শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে ব্রাজিলিয়ান লিগে ফোর্তালেজার বিপক্ষে সান্তোসের হয়ে মাঠে নামেন নেইমার। ম্যাচের ৬৭ মিনিটে সতীর্থ মিডফিল্ডার ভিক্টর হুগোর বদলি হিসেবে মাঠে নামেন তিনি। 

২৩ মিনিটের মতো খেলেছেন নেইমার। এ সময়ের মধ্যে বেশ সাবলীল ছিলেন তিনি। দুইটি শট নেওয়ার পাশাপাশি তিনটি সুযোগ তৈরি করেন তিনি। এছাড়া চারবার ড্রিবলের চেষ্টা করে দুটিতে সফল হন নেইমার।

বলের ওপর দারুণ নিয়ন্ত্রণ ও নিখুঁত পাসের মাধ্যমে ম্যাচের নিজের ছাপ রেখেছেন নেইমার। ম্যাচের শেষ দিকে একটি ফ্রি কিক পায় সান্তোস। কিক নিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যান নেইমার। মানবদেয়াল লাফিয়ে ওঠে। এ সময় ফাঁকা জায়গা লক্ষ্য করে শট নেন তিনি। তবে জোর কম থাকায় সেটি ঠেকিয়ে দেন ফোর্তালেজার গোলরক্ষক ব্রেননো। 

গোল না পেলেও ম্যাচে বেশ প্রাণবন্ত ছিলেন নেইমার। বলের ওপর দারুণ নিয়ন্ত্রণ ও নিখুঁত পাসের মাধ্যমে ম্যাচের নিজের ছাপ রেখেছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা।

ব্রাজিল ফুটবল নেইমার

