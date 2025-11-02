গ্যাস পেয়ে সাড়ে ৬ মাস পর সার উৎপাদন শুরু করল সিইউএফএল

পুনরায় উৎপাদন শুরু করল চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডে (সিইউএফএল)। গ্যাস সংকটে সিইউএফএলে সাড়ে ছয় মাস উৎপাদন বন্ধ ছিল। কারখানার স্টার্টআপ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর রোববার (২ নভেম্বর) ভোরে ইউরিয়া সার উৎপাদন পুরোদমে চালু হয়।
সিইউএফএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান জানিয়েছেন, কারখানার শ্রমিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উৎপাদন শুরু হওয়ায় আনন্দিত। কারখানাটি পূর্ণমাত্রায় চালু থাকলে দৈনিক ১ হাজার ১০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন সম্ভব, যা বর্তমান বাজারদরে দৈনিক প্রায় ৪ কোটি ১৮ লাখ টাকার সমান। সাড়ে ছয় মাসের উৎপাদন বন্ধ থাকার ফলে প্রায় সাড়ে ৮০০ কোটি টাকার সার উৎপাদন হয়নি।
কারখানার সূত্রে জানা গেছে, সিইউএফএল চালু হওয়ার আগে গ্যাস ও যান্ত্রিক সমস্যার কারণে দীর্ঘ সময় বন্ধ থেকেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কারখানাটি মাত্র পাঁচ দিন চালু ছিল। এ ছাড়া যান্ত্রিক ত্রুটি ও গ্যাসসংকটের কারণে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত উৎপাদন বন্ধ থাকলেও মাঝে মাঝে সীমিত উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। তবে এ বছরের ৩ জানুয়ারি আবারও যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে দীর্ঘ সময় লাগে কারখানাটি চালু করতে। এরপর ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত আড়াইটার সময় কারখানা চালু হলেও ১১ এপ্রিল গ্যাসসংকটে আবারও উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ১৯ অক্টোবর থেকে আবার গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে কারখানাটিতে। এরপর কারখানাটি চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়।
১৯৮৭ সালের ২৯ অক্টোবর জাপানের কারিগরি সহায়তায় কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড়ে আনোয়ারা উপজেলার রাঙ্গাদিয়ায় সার কারখানাটি প্রতিষ্ঠা করে সরকার। কারখানা চালু হওয়ার সময় দৈনিক ১ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন এবং বার্ষিক ৫ লাখ ৬১ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদনক্ষমতা ছিল। তবে বর্তমানে দৈনিক ১ হাজার ১০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদন করতে সক্ষম কারখানাটি। পাশাপাশি দৈনিক ৮০০ মেট্রিক টন এবং বার্ষিক ৩ লাখ ১০ মেট্রিক টন অ্যামোনিয়া উৎপাদন করতে পারে সিইউএফএল।
সিইউএফএল সূত্র আরও জানায়, পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনের জন্য সম্পূর্ণ গ্যাসনির্ভর এ কারখানায় দৈনিক ৪৮ থেকে ৫২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের প্রয়োজন। গ্যাসসংকট ও যান্ত্রিক নানা সমস্যা থাকায় গত অর্থবছর কারখানাটিতে প্রায় আড়াই লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়েছে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে ইউরিয়া সারের চাহিদা বছরে প্রায় ২৬ লাখ মেট্রিক টন। তার মধ্যে সিইউএফএলসহ বিসিআইসির অন্যান্য কারখানা প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদন করে। অবশিষ্ট ১৬ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া উচ্চমূল্যে আমদানি করতে হয়।