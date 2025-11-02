সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ফাইনালে ফিল্ডিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা 

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:২৯
পর্দা নামতে যাচ্ছে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের। রোববার (২ নভেম্বর) নাবি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ফাইনালে টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা ভলভার্ট।

ফাইনাল মাঠে গড়ানোর আগেই বাগড়া দেয় বেরসিক বৃষ্টি। এতে নির্ধারিত সময়ে টস অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে কোনো ওভারও কাটা পড়েনি।

ফাইনালের জন্য রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে। যদি বৃষ্টির কারণে আজ পুরো খেলা না হয়, তাহলে ম্যাচ কাল একই অবস্থা থেকে পুনরায় শুরু হবে।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দু'দলের সামনেই প্রথমবার শিরোপা জয়ের সুযোগ এটি। এর আগে দুইবার ফাইনাল খেললেও শিরোপা ছুঁয়ে দেখা হয়নি ভারতের। 

মেয়েদের ওয়ানডে ক্রিকেটে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা মুখোমুখি হয়েছে মোট ৩৪ বার। এর মধ্যে ২০টিতে জিতেছে ভারত। ১৩ জয় দক্ষিণ আফ্রিকার। এক ম্যাচে ফলাফল হয়নি। 

ভারত একাদশ: শেফালি বর্মা, স্মৃতি মান্ধানা, জেমাইমা রদ্রিগেজ, হারমানপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), দীপ্তি শর্মা, আমানজোত কৌর, রাধা যাদব, ক্রান্তি গৌড়, শ্রী চরণী ও রেনুকা সিং।

দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ: লরা ভলভার্ট (অধিনায়ক), তাজমিন ব্রিটস, আনিকা বশ, সুনে লুস, মারিজান কাপ, আনেরি ডের্কসেন, সিনালো জাফতা (উইকেটরক্ষক), ক্লোয়ি ট্রাইওন, নাদিন ডি ক্লার্ক, আয়াবঙ্গা খাকা ও ননকুলুলেকো এমলাবা।

ভারত বিশ্বকাপ দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ক্রিকেট ওয়ানডে

