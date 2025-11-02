প্রতি জন্মদিনে শাহরুখের নামে চাঁদে জমি কেনেন নারী ভক্ত

হারহামেশায় দেখা যায় প্রিয় তারকার জন্য ভক্তদের বিভিন্ন রকম পাগলামী। যারা সুযোগ পায় তারা হরেক রকম উপহার দিয়ে তারকাকে খুশি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শাহরুখ খানের এই নারী ভক্ত সবকিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তিনি শাহরুখ খানের প্রতি জন্মদিনে চাঁদে বলিউড বাদশাহর নামে জমি কেনেন!
শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও ঘটনাটা কিন্তু সত্যি। ২০০৯ সালে এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্য নিজেই জানিয়েছেন শাহরুখ খান। তিনি বলেন, ‘একজন অস্ট্রেলীয় নারী আছেন, যিনি আমার জন্মদিনে প্রতি বছর চাঁদে আমার নামে জমির ছোট একটি অংশ কেনেন। তিনি লুনার রিপাবলিক সোসাইটি থেকে সেটির সার্টিফিকেট পাঠান। আমি তার পাঠানো রঙিন ই-মেইলও পাই — এক লাইন লাল, এক লাইন নীল।’
জানা গেছে, তার সেই ভক্তের নাম স্যান্ডি,২০০২ সালে স্যান্ডি শাহরুখ খানের নামে বৃশ্চিক রাশির একটি তারারও নামকরণ করেছিলেন। শাহরুখ এ উপহার পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘ভক্তদের কাছ থেকে এই ভালোবাসা পাওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন।’
আজ বলিউডের বাদশাহ শাহরুখ খানের ৬০তম জন্মদিন। ১৯৬৫ সালের ২ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে জন্ম নেওয়া এই কিংবদন্তি অভিনেতা তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বলিউডে রাজত্ব করছেন।