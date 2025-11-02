দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত ব্যবসায়ী নুরুন্নবী মিয়া মারা গেছেন

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত ব্যবসায়ী নুরুন্নবী মিয়া (৩৫) মারা গেছেন। রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে রংপুরের বেসরকারি প্রাইম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান।
এর আগে তিনি গত মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দিবাগত রাতে মিরপুর বাজার থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে বাড়ির সামনে দুর্বৃত্তদের হাতে হামলার শিকার হয়ে গুরুতর আহত হন।
নিহত নুরুন্নবী মিয়া উপজেলার ফরিদপুর ইউনিয়নের মিরপুর এলাকার মৃত আলিম উদ্দিনের ছেলে ও মিরপুর বাজারের গালামালের ব্যাবসায়ী ছিলেন।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাতে নুরুন্নবী মিয়া মিরপুর বাজারে তার গালামালের দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে মিরপুর বাজার সংলগ্ন রাস্তার মোড়ে (বাড়ির সামনে) পৌঁছলে অজ্ঞাত দূর্বৃত্তরা পিছন থেকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। এসময় তার চিৎকারে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে আসলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। পরে স্বজনরা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে রংপুরের বেসরকারি প্রাইম মেডিকল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে তিনি রবিবার মারা যান।
সাদুল্লাপুর থানার ওসি তাজউদ্দিন খন্দকার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত জানান, নুরুন্নবী মিয়ার লাশ উদ্ধার করে ময়নাদন্তের জন্য গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে।