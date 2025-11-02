চট্টগ্রামে টিসিবির তালিকায় যুক্ত হচ্ছে নতুন ৫ পণ্য  

নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রার সহায়তায় চট্টগ্রামে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) পণ্য তালিকায় যুক্ত হচ্ছে নতুন পাঁচটি পণ্য—চা পাতা, লবণ, ডিটারজেন্ট পাউডার, লাক্স সাবান ও কাপড় ধোয়ার সাবান।
রোববার (২ নভেম্বর) টিসিবির চট্টগ্রাম কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে বা আগামী সপ্তাহের শুরুতেই এসব পণ্য বিতরণ শুরু হতে পারে। প্রথম ধাপে উপজেলা পর্যায়ের ৫০ হাজার স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডধারী পরিবার এ সুবিধা পাবেন।
সংশ্লিষ্টরা জানান, এবারও নগরীর কার্ডধারীদের প্যাকেজের মধ্যে চাল, মসুর ডাল, সয়াবিন তেল ও চিনি দেওয়া হবে। তবে উপজেলা পর্যায়ে ৫০ হাজার স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডধারী পরিবার পাইলট কর্মসূচির আওতায় আগের প্যাকেজের সঙ্গে (চাল, ডাল, তেল ও চিনি) নতুন করে চা পাতা, লবণ, লাক্স সাবান, কাপড় ধোয়ার সাবান ও ডিটারজেন্ট পাউডার পাবেন।
চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য টিসিবির স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের বরাদ্দ রয়েছে ৩ লাখ ৯৬৩টি। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ‘স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড’ পেয়েছে মাত্র ৬০ হাজার পরিবার। ১৫ উপজেলা পর্যায়ে টিসিবির স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের বরাদ্দ রয়েছে ২ লাখ ৩৫ হাজার। এখন পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে ‘স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড’ পেয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার।
স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডধারীরা ডিলারের কাছে তাদের কার্ড প্রদর্শন করে প্রতি কেজি ৩০ টাকা দামে ৫ কেজি চাল, প্রতি লিটার ১০০ টাকা দামে ২ লিটার সয়াবিন তেল, প্রতি কেজি ৬০ টাকা দামে ২ কেজি মসুর ডাল ও ৭০ টাকা দামে ১ কেজি চিনি নিতে পারবেন। এই চারটি প্যাকেজের মূল্য ৫৪০ টাকা।
উপজেলা পর্যায়ে যারা চা পাতা, লবণ, লাক্স সাবান, কাপড়ের সাবান ও ডিটারজেন্ট পাউডার পাবেন তাদের ক্ষেত্রে আগের প্যাকেজ মূল্যের সঙ্গে এই ৫টি পণ্যের দাম যুক্ত হবে।
টিসিবির চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিস প্রধান মো. শফিকুল ইসলাম জানান, টিসিবির পণ্যে ৫ নতুন পণ্য যুক্ত হচ্ছে। তবে এখনো পর্যন্ত সরবরাহ পাইনি। ৭ নভেম্বরের মধ্যে নতুন পণ্য পেতে পারি। পেলেই শুরু হবে এসব পণ্য বিতরণ।