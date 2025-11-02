ভারতের বিপক্ষে ১২৯ মিটার ছক্কা হাকালেন টিম ডেভিড

ভারতের বিপক্ষে হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ইনিংসের সপ্তম ওভারে ১২৯ মিটার দূরত্বের ছক্কা মেরেছেন টিম ডেভিড। পঞ্চম বলে অক্ষর প্যাটেলের বলে মারা ছক্কাটি গ্যালারির ছাদ অতিক্রম করে। ঘণ্টাপ্রতি ১৫৩ কিলোমিটার বেগে এই শট খেলেছেন তিনি।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের সম্প্রচারকারী চ্যানেল ফক্স স্পোর্টসের মতে, ডেভিডের এই ছক্কা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দূরত্বের হিসাবে সর্বোচ্চ। ফক্স ক্রিকেটের পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করা কর্মকর্তারা এটা হিসাব করেছেন। এমন ছক্কা দেখে রীতিমতো অবাক ধারাভাষ্যকার মার্ক হাওয়ার্ড। ফক্স ক্রিকেটে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা ধারাভাষ্যকার বলেন, ‘এটা তো ধারাভাষ্য কক্ষের দিকে আসছে। সোজা মেরেছেন তিনি (ডেভিড)। ডারওয়েন্ট নদীর কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে।’ অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদীই হচ্ছে ডারওয়েন্ট।
এর আগে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ ১২৪ মিটার ছক্কা মেরেছিলেন, তবে মাঠের বাইরে না যাওয়ায় তা আন্তর্জাতিক রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ডেভিড আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৭৪ ছক্কা মেরেছেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে, সিঙ্গাপুরের জার্সিতে আরও ২৬ ছক্কা হাকিয়েছের।
আজকের ইনিংসে ডেভিড ৩৮ বল খেলে ৮ চার ও ৫ ছক্কা মেরে ৭৪ রান করেন। অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান করে। ভারত টার্গেট তাড়া করতে গিয়ে তারা ৯ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জয় পায়। ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ভারতের বাঁহাতি পেসার আর্শদীপ সিং (৪ ওভারে ৩৫ রানে ৩ উইকেট)।
৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ১-১ সমতায় রয়েছে। সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম ম্যাচ হবে ৬ ও ৮ নভেম্বর।