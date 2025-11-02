বিয়েতে অনীহা ভারতীয় অভিনেত্রীর

সম্প্রতি একান্ত সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী শেহনাজ গিল জানিয়েছেন, হয়তো তিনি কখনও বিয়ে করবেন না। তিনি বলেন, বিয়ে এবং সংসার মানে এক পুরুষের সঙ্গে আজীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত, যা নারীর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। সঙ্গী নির্বাচন সঠিক না হলে নারীর জীবন ‘নরক’ হয়ে উঠতে পারে।
শেহনাজ ‘বিগ বস ১৩’-এর জনপ্রিয় প্রতিযোগী। সেখানে তার সঙ্গে সিদ্ধার্থ শুক্লার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অনুরাগীরা মনে করেন, যদি ২০২১ সালে সিদ্ধার্থের অকালমৃত্যু না হতো, হয়তো শেহনাজের জীবন এখন অন্যরকম হতো। তবে শেহনাজ সরাসরি এটি স্বীকার করেননি। তিনি শুধুমাত্র বলেছেন, বিয়ে নিয়ে তার মনে দ্বিধা অনেক।
শেহনাজ বর্তমানে ‘ইক্কি কুঁড়ি’ ছবির প্রযোজকও। ছবিতে একটি নারী চরিত্র বহু লড়াইয়ের পর সঠিক জীবনসঙ্গী খুঁজে পান। শেহনাজ বলেন, তার ব্যক্তিগত জীবন এবং ছবির গল্পের মধ্যে মিল রয়েছে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন, বিয়ে বা সংসার মানে এক পুরুষের সঙ্গে আজীবন কাটানো সিদ্ধান্ত। এটি সঠিক না হলে নারীর জীবন অনেক বড় প্রভাবের মধ্যে পড়তে পারে। তাই নারীর উচিত ভেবেচিন্তে বিয়ে বা সংসারের সিদ্ধান্ত নেওয়া।
অভিনেত্রী শেহনাজের মতে, জীবন একজনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিয়ে বা সংসার মানে শুধুমাত্র সামাজিক অনুমোদন নয়, বরং জীবনকে নিরাপদ ও সার্থকভাবে পরিচালনার দায়িত্বও। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীর সচেতনতা অপরিহার্য।
শেহনাজ আরও জানিয়েছেন, তিনি পক্ষপাতী নন, অর্থাৎ এখনি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হতে পারে। পরিস্থিতি বদলে গেলে তার জীবনেও পরিবর্তন আসতে পারে। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত জীবনেও সবকিছু ঠিকমতো না হলে নারীর স্বাধীনতা ও সুখ ক্ষুণ্ণ হতে পারে।