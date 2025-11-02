‘ভালো হয়ে যাও মাসুদ’—তাহেরির হুঁশিয়ারি

আলোচিত ইসলামি বক্তা মাওলানা মুফতি গিয়াস উদ্দিন তাহেরি বলেছেন, সুন্নিদের দুর্বল ভাবলে ভুল হবে, আমরা অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করতে জানি। ৫৩ বছরের মধ্যে বর্তমান সময়ে চারদিকে সুন্নিদের জয়গান উঠেছে।
মাদকসেবী, ঘুষখোর ও সুদখোরদের বিরুদ্ধে ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ স্লোগান দিয়ে তাদের উদ্দেশে তাহেরি বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচিত বাক্য 'ভালো হয়ে যাও মাসুদ!’।
রোববার (২ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে কক্সবাজার শহরের উত্তর নুনিয়ারছড়ার শিল্প এলাকা মাঠে স্থানীয় সমাজ উন্নয়ন পরিষদ ও যুব উন্নয়ন পরিষদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত কক্সবাজার সুন্নি কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
কনফারেন্সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও গাউসিয়া কমিটি কেন্দ্রীয় এবং জেলা শাখার নেতৃবৃন্দরা অতিথি হিসেবে অংশ নেন।
উল্লেখ্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত জাতীয় পরিষদের সাংগঠনিক সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা সময় বিভিন্ন বক্তব্যের কারণে আলোচনার জন্ম দেওয়া বক্তা গিয়াস উদ্দিন তাহেরি।