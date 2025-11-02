সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সোমবার টানা ৯ ঘণ্টা সিলেট নগরীতে বিদ্যুৎ থাকবে না

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২২:৩২

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিউবো) বিতরণ লাইন ও ট্রান্সফরমারের জরুরি মেরামত, সংরক্ষণ কাজ এবং গাছ-পালার শাখা-প্রশাখা কাটার কারণে সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সেসব এলাকায় ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না। সিলেট বিউবো বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২ এর নির্বাহী প্রকৌশলী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, সোমবার সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ১১ কেভি ফিডার লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে ১১ কেভি শিবগঞ্জ ফিডার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। ফলে শিবগঞ্জ বাজার, শিবগঞ্জ পয়েন্ট, শিবগঞ্জ সোনারপাড়া, টাইম স্কয়ার ও আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ থাকবে না।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গাছ-পালার শাখা-প্রশাখা কর্তন, বিতরণ লাইন সংস্কার ও ট্রান্সফরমার রক্ষণাবেক্ষণসহ নানা কাজ সম্পন্ন করা হবে।

নিরাপত্তার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই সময় লাইনকে চালু বলেই গণ্য করতে হবে, যাতে অসাবধানতাবশত কেউ দুর্ঘটনার শিকার না হন।

তবে নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ শেষ হলে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিউবো বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২-এর নির্বাহী প্রকৌশলী সাময়িক অসুবিধার জন্য গ্রাহকদের কাছে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং উন্নত সেবা নিশ্চিতে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

সিলেট বিদ্যুৎ

