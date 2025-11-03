মসজিদে আযান বন্ধের হুমকি, প্রতিবাদ করায় হামলা ও ভাঙচুর

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী পোড়াগাঁও ইউনিয়নের বারোমারী বাজারের উত্তর বাতকুচি ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন বাইতুল নূর জামে মসজিদে ঢুকে ভাঙচুর ও ইমামসহ মুসল্লিদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। নেশাগ্রস্ত কয়েকজন ব্যক্তি এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
এ ঘটনায় রোববার (২ নভেম্বর) মসজিদ কমিটির সভাপতি আশরাফ আলী বাদী হয়ে নালিতাবাড়ী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন।
লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, শনিবার (১ নভেম্বর) সন্ধ্যার পর উত্তর বাতকুচি গ্রামের জহুর উদ্দিনের তিন ছেলে- ফরহাদ মিয়া, রুবেল মিয়া ও ফারুক মিয়া—নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করেন। তারা ইমাম শফিকুল ইসলামের উদ্দেশ্যে বলেন, আজ থেকে এই মসজিদে আর আযান দেওয়া যাবে না, আমাদের অনুমতি ছাড়া কোনো আযান হবে না।
ইমাম প্রতিবাদ করলে ওই তিন ভাই তাকে ভয়ভীতি দেখান। ভয়ে ইমাম পালিয়ে গেলে তারা মসজিদের ভেতরে ঢুকে মাইক সেট, বৈদ্যুতিক বোর্ড, টিনের বেড়া ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন। এ সময় মুসল্লি হাবিবুর রহমান ও কাজল মিয়া বাধা দিতে গেলে তাদেরকেও মারধর করা হয়। পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। আহতদের উদ্ধার করে নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
মসজিদ কমিটির সভাপতি মো. আশরাফ আলী জানান, ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করি এবং এ নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। আমরা এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই।
নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহেল রানা জানান, মসজিদে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।