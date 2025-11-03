চালুর ১২ ঘন্টা না পেরোতেই বন্ধ হলো সিইউএফএল 

দীর্ঘ সাত মাস বন্ধ থাকার পর চালু হওয়া চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডর (সিইউএফএল) উৎপাদন এবারও স্থায়ী হয়নি। উৎপাদন শুরুর মাত্র ১২ ঘণ্টা না পেরোতেই ফের বন্ধ হয়ে গেল কারখানাটি।
রোববার (২ নভেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে বন্ধ হয়ে যায় কারখানার উৎপাদন। এর আগে শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে কারখানার উৎপাদন শুরু হয়।
সিইউএফএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মিজানুর রহমান জানান, যান্ত্রিক সমস্যার কারণে বিকেল ৩টার থেকে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। দ্রুত ক্রুটি শেষ করে কারখানা আবার চালু করার চেষ্টা চলছে।
জানা যায়, প্রায় সাত মাস ধরে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় ১১ এপ্রিল থেকে অচল হয়ে পড়েছিল দেশের অন্যতম বৃহৎ সার কারখানাটি। কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল) গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিলে প্রতিদিন প্রায় ৩ কোটি টাকার সার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। যদিও গত ১৯ অক্টোবর গ্যাস সরবরাহ পুনরায় চালু হয় এবং সপ্তাহখানেক যান্ত্রিক প্রস্তুতির পর শনিবার রাতে উৎপাদন শুরু করে সিইউএফএল। কিন্তু ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই আবার থেমে যায় সেই উৎপাদন।
সিইউএফএল সূত্রে জানা গেছে, পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনের জন্য কারখানাটিতে দৈনিক ৪৮ থেকে ৫২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের প্রয়োজন হয়।
গ্যাস বন্ধের বিষয়ে কেজিডিসিএলের ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী শফিউল আজম খান বলেন, আমরা গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো বাধা দিইনি। সরকারিভাবে কারখানা চালু বা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়, যা চাহিদার ওপর নির্ভর করে।