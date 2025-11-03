সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চালুর ১২ ঘন্টা না পেরোতেই বন্ধ হলো সিইউএফএল 

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৩৬
চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল)। ফাইল ছবি

দীর্ঘ সাত মাস বন্ধ থাকার পর চালু হওয়া চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডর (সিইউএফএল) উৎপাদন এবারও স্থায়ী হয়নি। উৎপাদন শুরুর মাত্র ১২ ঘণ্টা না পেরোতেই ফের বন্ধ হয়ে গেল কারখানাটি।

রোববার (২ নভেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে বন্ধ হয়ে যায় কারখানার উৎপাদন। এর আগে শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে কারখানার উৎপাদন শুরু হয়।

সিইউএফএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মিজানুর রহমান জানান, যান্ত্রিক সমস্যার কারণে বিকেল ৩টার থেকে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। দ্রুত ক্রুটি শেষ করে কারখানা আবার চালু করার চেষ্টা চলছে।

জানা যায়, প্রায় সাত মাস ধরে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় ১১ এপ্রিল থেকে অচল হয়ে পড়েছিল দেশের অন্যতম বৃহৎ সার কারখানাটি। কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল) গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিলে প্রতিদিন প্রায় ৩ কোটি টাকার সার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। যদিও গত ১৯ অক্টোবর গ্যাস সরবরাহ পুনরায় চালু হয় এবং সপ্তাহখানেক যান্ত্রিক প্রস্তুতির পর শনিবার রাতে উৎপাদন শুরু করে সিইউএফএল। কিন্তু ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই আবার থেমে যায় সেই উৎপাদন।

সিইউএফএল সূত্রে জানা গেছে, পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনের জন্য কারখানাটিতে দৈনিক ৪৮ থেকে ৫২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের প্রয়োজন হয়। 

গ্যাস বন্ধের বিষয়ে কেজিডিসিএলের ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী শফিউল আজম খান বলেন, আমরা গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো বাধা দিইনি। সরকারিভাবে কারখানা চালু বা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়, যা চাহিদার ওপর নির্ভর করে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

চট্টগ্রাম সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উখিয়ার কুতুপালংয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের তিনদিন অটোচালকের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার

দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বেঁচে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি জালালের

ভাঙ্গায় দ্বিতীয় দিনেও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চরের ঘাস নয়, চরের জীবন ‘কাইশা’

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত

ঘোড়াঘাটে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তালিকায় নেই হিজড়াদের নাম

এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কুশপুত্তলিকা দাহ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng