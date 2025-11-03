ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার হামিরদী ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রাম রোববার বিকেলে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। জমি সংক্রান্ত বিরোধ ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অন্তত ৫০ জন গ্রামবাসী।
রোববার (২ নভেম্বর) বিকেল ৪টা থেকে শুরু হয়ে টানা তিন ঘণ্টা চলে এ সংঘর্ষ। ঢাল, শরকি, টেঁটা, লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল নিয়ে উভয়পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। মাথায় হেলমেট পরে শতাধিক মানুষ রাস্তায় অবস্থান নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা চালায়। এতে বহু ঘরবাড়ি, দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে।
সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটে যায়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।
স্থানীয়রা জানান, সাইমন মাতুব্বর ও কুদ্দুস মাতুব্বরের সমর্থকদের মধ্যে জমি নিয়ে পুরোনো বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটে। শুক্রবার এক সালিশ বৈঠকে সমাধান না হওয়ায় রোববার বিকেলে ফের বৈঠক বসে। কিন্তু আলোচনার একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।
ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তানসিভ যুবায়ের বলেন, ‘এ পর্যন্ত ২০ জন আহতকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন জানান, ‘বেপরোয়া গ্রামবাসীকে শান্ত করতে না পেরে জেলা পুলিশের সহায়তা নেওয়া হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।’