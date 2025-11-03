তেলেঙ্গানায় বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১৯

ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের শেভেলা মন্ডলে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে সোমবার (৩ নভেম্বর) সকালে অন্তত ১৯ জন নিহত হয়েছেন।
সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, একটি ট্রাক উল্টা দিকদিয়ে দিয়ে এসে বাসে সজোরে ধাক্কা মারে। বাসটিতে প্রায় ৭০ জন যাত্রী ছিলেন। মুখোমুখি সংঘর্ষটি এত শক্তিশালী ছিল যে ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে মারা যান।
স্থানীয়রা জানান, দুর্ঘটনার পর সেখানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষ ও পুলিশ মিলে বাসের ভেতর থাকা আহতদের বের করে নিয়ে আসে। আহতদের কয়েকজনের অবস্থা বেশ খারাপ হওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে ভয়াবহ দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় ভারতে ৪০ জনের প্রাণহানি ঘটল। এর আগে শনিবার ভোরের দিকে রাজস্থানের ফালৌদি জেলার মতোদা গ্রামের কাছে ভারত মালা মহাসড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৮ জন নিহত ও ৩ জন আহত হন বলে পুলিশ জানিয়েছে।
রাজ্য পুলিশ বলেছে, রাজস্থানের ভারত মালা মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারে বাসের ধাক্কায় হতাহতের ওই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় হতাহত যাত্রীদের সবাই জোধপুরের সুরসাগর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন এবং তাঁরা বিকানার এলাকার কোলায়াত মন্দিরে পূজা শেষে ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন।
পুলিশ জানায়, যাত্রীবাহী বাসটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারের পেছনে সজোরে আঘাত করেছিল, এতে ঘটনাস্থলেই অধিকাংশ যাত্রী প্রাণ হারিয়েছিলেন।
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে