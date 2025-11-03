ঘোড়াঘাটে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তালিকায় নেই হিজড়াদের নাম

তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকদের জন্য আলাদা ক্যাটাগরি চালু হলেও দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে এখনো ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি হিজড়াদের। ভোটার নিবন্ধন ফরমের (ফরম-২) প্রয়োজনীয় সংশোধনী চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। চাইলে হিজড়ারা স্বেচ্ছায় পুরুষ বা নারী হিসেবেও ভোটার তালিকায় নাম লেখাতে পারবেন। কিন্তু দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলায় দেখা গেছে এর ভিন্ন চিত্র।
অভিযোগ উঠেছে, ঘোড়াঘাটে এই ক্যাটাগরিতে ভোটারের সংখ্যা বর্তমানে শূন্য। বাড়ি বাড়ি ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচিতে বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেনি। অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে হিজড়াদের অবস্থান শূন্য দেখানো হয়েছে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার সিংড়া ইউনিয়ন ২ নং ওয়ার্ডের বিরাহীপুরে আশ্রয়ন প্রকল্পের ছয়টি ঘরে অন্তত ৭/৮ জন হিজড়া বসবাস করছেন। তাদের মধ্যে ৭ জনের পুরুষ ভোটার তালিকায় নামও আছে বলে তাঁরা স্বীকার করেন। কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ভোটার তালিকায় যে বিশেষ ক্যাটাগরি রয়েছে, সে সম্পর্কে তারা নিজেরাও জানেন না কিংবা তাদেরকে এ বিষয়ে কেউ অবগতও করেননি।
হিজড়াদের গুরু মা আমজাদ হিজড়া ওরফে আলো হিজড়া জানান, এই উপজেলা ২৫ থেকে ২৬ জন হিজড়া আছে। এর মধ্যে তার নিয়ন্ত্রণে আছে ৭/৮ জন হিজড়া। তারা সকলে ভোটার হলেও নারী-পুরুষের মত যে একটা হিজড়াদেরও তালিকা আছে সে খবরটা তারা জানতেন না। এ সময় তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হিজড়াদের কাছে খবরটা না পৌঁছাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা হিজড়ারা কী করে জানবো, কী করে পরিবর্তন করবো? হিজড়াদের তালিকায় আমাদেরকেও যেন অন্তর্ভুক্তির করা হয় বলে তিনি সহযোগিতা কামনা করেন।
উপজেলা সিংড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেন জানান, তার ইউনিয়নের হিজড়া পল্লীতে যারা বসবাস করছে তারা যে হিজরা ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি সেটা তিনি অবগত না। তিনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদেড় সাথে কথা বলে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেবেন বলে জানান।
এ বিষয়ে উপজেলার সকল হিজড়ারা রোববার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রফিকুল ইসলামের সাথে দেখা করে সমস্যার কথা জানালে তিনি অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আবদুল আউয়াল কে যথাযথ নিয়ম মেনে প্রত্যয়ন দেওয়ার সহ তাদের এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।
উপজেলা নির্বাচন অফিসার সাদ্দাম হোসেনের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা হলে তিনি বলেন, ঘোড়াঘাট উপজেলায় হিজড়া হিসেবে কোনো ভোটার অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে তিনি আশ্বাস দেন, যদি কেউ হিজড়া হিসাবে ভোটার হতে আগ্রহী হন তাহলে নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করে তাদের ভোটার করা হবে।