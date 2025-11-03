শ ম রেজাউল করিম ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

দুর্নীতির মামলায় সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম ও তার স্ত্রী ফিরোজা পারভীনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
সোমবার (৩ নভেম্বর) ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ দুদকের পৃথক আবেদনের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) জনসংযোগ কর্মকর্তা উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম জানান, দুদকের সহকারী পরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ আয়কর নথি জব্দের আবেদন করেন।
আবেদনে উল্লেখ করা হয়, শ ম রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে ৭ কোটি ৯৬ লাখ ৭০ হাজার ৩১২ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি তার ১২টি ব্যাংক হিসাবে ৬ কোটি ৮৪ লাখ ৮২ হাজার ৮৩৪ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তার ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দ প্রয়োজন বলে আবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়।
গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রেজাউল করিম ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুটি মামলা করে দুদক।
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে পিরোজপুর-১ আসন থেকে নির্বাচিত হন রেজাউল করিম। ২০১৮ সালেও একই আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ রয়েছে, বরিশালের নাজিরপুর, পিরোজপুর ও ঢাকায় তার নামে একাধিক স্থাবর সম্পদ রয়েছে।
এ ছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন ‘প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প’-এর আওতায় যন্ত্রপাতি কেনা ও প্রশিক্ষণের নামে ২৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগও তদন্ত করছে দুদক।