১৫ দিনের ছুটিতে আফিফ

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:০০
আফিফ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) প্রথম রাউন্ডে বরিশালের বিপক্ষে বড় জয় পেয়েছিল খুলনা। চার দিনের ম্যাচ মাত্র আড়াই দিনে শেষ করেছিল স্বাগতিক খুলনা। সেই ম্যাচের দুই ইনিংসে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন খুলনার আফিফ হোসেন। বরিশালের বিপক্ষে ম্যাচে আট উইকেট শিকার করে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন এই স্পিন অলরাউন্ডার। 

এমন দুর্দান্ত পারফর্ম করার পরও দ্বিতীয় রাউন্ডে খুলনার দলে দেখা যায়নি আফিফকে। তখন অনেকে ভেবেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ শেষ করে মেহেদী হাসান মিরাজের ফেরার কারণে দলে জায়গা হারিয়েছেন আফিফ। তবে বিষয়টি তেমন নয়। 

মূলত বিসিবির কাছে ১৫ দিনের ছুটি চেয়ে কয়েক দিন আগে ই-মেইলে আবেদন করেছিলেন আফিফ। ই-মেইলে তিনি উল্লেখ করেন, আবারও বাবা হচ্ছেন তিনি। এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পরিবারের সঙ্গে থাকতে এবং কিছুটা বিশ্রাম নিতে ১৫ নিজের ছুটির আবেদন করেছিলেন তিনি। বিসিবি তার ছুটিও মঞ্জুর করেছে।

বাংলাদেশ ক্রিকেট

