ভারতে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন নিহত

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে কংক্রিটের পাথরবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় কমপক্ষে ২০ জন নিহত হয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) ভোরের দিকে এ দুর্ঘটনায় প্রায় অর্ধশত লোক আহত হয়।
এপির প্রতিবেদন অনুসারে, বাসটি প্রায় ৭০ জন যাত্রী নিয়ে দক্ষিণ তেলেঙ্গানা রাজ্যের হায়দরাবাদ শহরে যাচ্ছিল। স্থানীয় জেলা কর্মকর্তা কে. চন্দ্রকলা জানিয়েছেন, শেভাল্লা শহরের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক বাসটির সঙ্গে ধাক্কা খায়।
এতে বাসের সামনের অংশটি মারাত্মকভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বেশ কয়েকজন যাত্রী ভেতরে আটকা পড়েন।
শেভাল্লা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট রাজেন্দ্র প্রসাদ জানিয়েছেন, ২০টি মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
এর আগে রোববার গভীর রাতে পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য রাজস্থানে যাত্রী বহনকারী একটি মিনিবাস পার্ক করা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে অন্তত ১৫ জন নিহত এবং আরও দু'জন আহত হন। কোলায়াতে হিন্দু দেবতার পূজা শেষে যাত্রীরা মরুভূমির শহর যোধপুরে ফিরছিলেন।
ভারতে যানবাহন, বিশেষ করে ট্রাক এবং ট্রেলারগুলো হাইওয়েতে এলোমেলোভাবে পার্ক করা থাকে। এতে প্রায়শই সতর্কতা বাতি থাকে না, যার ফলে বড় দুর্ঘটনা সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে।