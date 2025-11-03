সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মাটি খুঁড়তেই পিতলের হাঁড়িতে মিললো শতবর্ষী পুরোনো রুপার মুদ্রা

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৪
উদ্ধার হওয়া রুপার মুদ্রা। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী সলেমানপুর উত্তর পাড়া গ্রামের একটি বাড়িতে মাটি খুঁড়তেই মিললো প্রায় ১২০ বছরের পুরোনো রুপার মুদ্রা। পুরোনো মুদ্রা উদ্ধারের খবরে ওই এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে মুদ্রাগুলো উদ্ধারের পর পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে ওই গ্রামের মৃত আবু বকরের ছেলে সামেদ আলীর বাড়িতে মুদ্রাগুলো উদ্ধার করা হয়। সামেদ আলী পেশায় একজন কৃষক। 

স্থানীয়রা জানান, রোববার দুপুরে ভিটে জমি থেকে মাটি কাটতে গিয়ে পিতলের হাঁড়ির মধ্যে মুদ্রা সাদৃশ্য বস্তু পাওয়া যায়। পরে ওই গ্রামের প্রবীণরা এসে মুদ্রাগুলো ‘বহু বছরের পুরোনো ভারতীয় রুপি’ বলে শনাক্ত করেন। মুদ্রাগুলোর গায়ে ১৯০৪-১৯১৮ সাল লেখা আছে। তবে রুপিতে কার ছবি ব্যবহৃত হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। সেই হিসেবে মুদ্রাগুলো অন্তত ১২০ বছরের পুরোনো বলে দাবি করছেন স্থানীয়রা।

তবে স্থানীয়দের ভাষ্য, সলেমানপুর গ্রামে সন্তোষ কুমার বিশ্বাস নামে একজন জমিদার ছিলো। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের পর তিনি ভারতে চলে যান। ওই সময় এসব মুদ্রা দিয়ে খাজনা আদায় করা হতো। সর্বশেষ খবর পেয়ে বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে মুদ্রাগুলো উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

মহেশপুর থানার এসআই হান্নান বলেন, ১৯টি পুরোনো মুদ্রা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে বিজিবি। যার ওজন ১৮ ভরি। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

পুলিশ ঝিনাইদহ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধাতব মুদ্রা বিজিবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সংঘর্ষে পাথরের মতো ককটেল ছুড়লো দু’পক্ষ, আহত ১০

ঝিনাইদহে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

কুড়িয়ে পাওয়া গুলি দিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ, আহত শিশু

ব্যাংক কর্মকর্তাকে পিটিয়ে ভল্টের চাবি ছিনতাই, ৩ ঘণ্টা বন্ধ লেনদেন 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সিলেট সীমান্তে বাংলাদেশে ঢুকে বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেললো বিএসএফ

প্রেমের টানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চীনা যুবক, মুসলিম রীতিতে বিয়ের আয়োজন

কর্মচারীদের হাত-পা বেঁধে হিমাগারে ডাকাতি, খুলে নিয়ে গেছে সিসি ক্যামেরা

তর্ক করায় ধাক্কা, ট্রলিচাপায় প্রাণ গেল দিনমজুরের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng