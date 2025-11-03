সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঐকমত্য কমিশন প্রতারণা করেনি, এক দিন সত্য বের হবে: বদিউল আলম

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:০৬
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ও সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন জনগণের সঙ্গে বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোনো প্রতারণা করেনি বলে মন্তব্য করেছেন কমিশনের সদস্য ও সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। 

সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুরে হাইকোর্টে সাংবাদিকদের প্রশ্নে এ কথা বলেন তিনি।

জুলাই সনদ নিয়ে বিএনপিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সমালোচনার মুখে পড়েছে ঐকমত্য কমিশন। তাদের দাবি, কমিশন জনগণের সঙ্গে, দলগুলোর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এ অবস্থায় কমিশন সদস্য বদিলউ আলম মজুমদার বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করলেন। 

বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ঐকমত্য কমিশন জনগণের সঙ্গে বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোনো প্রতারণা করেনি, এক দিন সত্য বের হয়ে আসবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ফ্রেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদের ভোট হবে। এ সংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

হাইকোর্ট জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

