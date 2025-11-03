সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৬১ হাজার টন গম নিয়ে দেশে এলো যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় জাহাজ

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৯
যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের বহিঃনোঙরে পৌঁছেছে দ্বিতীয় জাহাজটি । ইনসেটে আমদানি করা গম । ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত ৬০ হাজার ৮০২ মেট্রিক টন গম নিয়ে এমভি স্পার এরিস নামের জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে। 

সোমবার (৩ নভেম্বর) ভোর ৪টায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত জি-টু-জি চুক্তি নং ১ এর অধীনে দ্বিতীয় জাহাজটি যুক্তরাষ্ট্রের করপাস ক্রিস্টি বন্দর থেকে ৬০,৮০২ মেট্রিক টন গম নিয়ে কুতুবদিয়ায় নোঙর করেছে। 

এই চুক্তির আওতায় মোট ৪ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন গম আমদানি করা হবে, যার প্রথম চালান হিসেবে ৫৬ হাজার ৯৫৯ মেট্রিক টন গম আমদানি শুরু হয়েছে। তখন ৫৬ হাজার ৯৫৯ মেট্রিক টন গম নিয়ে ‘এমভি নোর্স স্ট্রাইড’ নামের জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করেছিল। জাহাজে রক্ষিত গমের নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম  ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। গমের নমুনা পরীক্ষা শেষে দ্রুত গম খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এর আগে, গত ২৫ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে এই কার্যক্রম শুরু হওয়ার বিষয়টি তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছিল। 

দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়া, ইউক্রেন ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে গম আমদানি করা হতো। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর প্রেক্ষাপটে দেশটি থেকে গম আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস হুইট অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান এগ্রোক্রপ ইন্টারন্যাশনালের কাছ থেকে জিটুজি পদ্ধতিতে এ গম কেনা হয়। 

চুক্তি অনুযায়ী, প্রতি টন গমের মূল্য ধরা হয়েছে ৩০২ মার্কিন ডলার। গত ২৩ জুলাই ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি মোট ২ লাখ ২০ হাজার টন গম আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

চট্টগ্রাম জাতীয় যুক্ত্ররাষ্ট্র

