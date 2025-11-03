মানহীন তিন আমদানি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

ঢাকার বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে শিশুসহ সবার জনপ্রিয় তিনটি খাদ্যপণ্যে মানের ঘাটতি ধরা পড়ায় সংশ্লিষ্ট তিন প্রতিষ্ঠানের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
সোমবার (৩ নভেম্বর) স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) নুসরাত সাহারা বীথি মামলাগুলো আমলে নিয়ে তিন প্রতিষ্ঠানের মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। মামলাগুলো দায়ের করেন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক মোহাং কামরুল হাসান।
ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় মানসম্মত না পাওয়া পণ্যগুলো হলো—
চকলেট সরবরাহকারী: সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজ, মালিক মো. মোজাম্মেল হোসেন।
ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার, আমদানিকারক: এস এ গ্রুপ, চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আলম।
দধি, উৎপাদন ও বিক্রয়কারী: আমানিয়া বেকারি এন্ড সুইটস, মালিক মো. শফিকুর রহমান।
পরীক্ষায় দেখা যায়, এসব পণ্যের গুণগত মান বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য মানদণ্ডের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ঘটনায় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা করা হয়। আদালত তাৎক্ষণিকভাবে মামলাগুলো আমলে নিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।